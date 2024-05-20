Fatih Terim: Yunanistan’da herkes beni sevdi

İtalya'nın ardından Yunanistan'da da yurt dışı macerası yaşayan Fatih Terim'in Atina ekibi Panathinaikos ile birlikteliği uzun sürmedi. Yeşil beyazlı ekip kısa süre önce yolların ayrıldığını duyumuş, Terim de bu ayrılığı doğrulamıştı. Yunan basınından ERT'ye konuşan deneyimli çalıştırıcı hem görev süresi hem ülkedeki futbol hem de taraftarlar hakkında açıklamalarda bulundu.

'PANATHİNAİKOSLU OLMAYANLARDAN BİLE SEVGİ VE SAYGI GÖRDÜM'

"Nerede olursam olayım bana saygı ve sevgi gösterdikleri için Yunan halkına çok teşekkür ediyorum. Panathinaikoslu olmayan taraftarlardan bile saygı ve sevgi gördüğüm için gerçekten mutluyum."

"Bugün geldiğinizde basın olarak sadece biz buradayız. Geldiğinizde basın çok ilgi göstermişti. Neler söyleyeceksiniz" sorusuna Fatih Terim şu cevabı verdi:

"Türkiye'de de durum aşağı yukarı aynı. Ben de çalışırken sorduğum ve sürekli söylediğim bir şey var; gelen oyuncular için kalabalığın toplanması yerine geldiklerinde ve ayrılırken de bunu yapmaları için onları alkışlayıp desteklememiz önemli. Buraya geldiğimde, içeri girene kadar fotoğraf çektirmek isteyen ve bana güzel şeyler söyleyen çok sayıda insan vardı. Kalabalık olmak ve gerçek olmamak, az sayıda olmak ve eğer gerçekse diğerine göre daha iyi."

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞTI

Fatih Terim, Panathinaikos'taki görevine son verilmesinin ardından bir paylaşımda bulunmuştu. Fatih Terim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı.

Atina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca bizi bağrına basan başta Panathinaikos taraftarlarına, Sayın Başkan Giannis Alafouzos'a, kulüp çalışanlarına ayrıca bana ve ekibime sevgi ve saygısını her fırsatta gösteren futbol kamuoyuna da çok teşekkür ediyorum. Panathinaikos Kulübü'ne bundan sonraki süreçte en içten duygularımla başarılar diliyorum. Yeni yollar ve yolculukların uzak olmadığı zamanlarda görüşmek dileğiyle."