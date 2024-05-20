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Geri dönüşün adı Kenan Yıldız! Genç oyuncu Juventus'a hayat verdi

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Juventus'un 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada Bologna karşısında üçüncü golü kaydederek takımıın geri dönüşüne imza atan isimlerden biri oldu.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 23:45 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 23:46
Geri dönüşün adı Kenan Yıldız! Genç oyuncu Juventus’a hayat verdi

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Geleceğin en önemli futbolcularından biri olarak gösterilen Kenan Yıldız, Juventus'ta gollerini atmaya devam ediyor. Milli oyuncumuz takımınıın Bologna ile karşılaştığı 90 dakikada attığı golle eşitliği getirmeyi bbaşardı.

Bologna, 2. dakikada Calafiori, 11. dakikada Castro ve 53. dakikada yine Calafiori ile maçı 3-0'a getirdi.

Juventus'ta Chiesa 76. dakikada bulduğu golle geri dönüşün ateşine yaktı. 83. dakikada Milik skoru 3-2'ye getirdi.

KENAN YILDIZ DÖNÜŞÜ TAMAMLADI

Milik'in golünden sadece bir dakika sonra milli oyuncu Kenan Yıldız 84. dakikada Bologna savunmasının hatasında topu kaptı ve uzak mesafeden golü atarak skoru eşitledi.

Kenan Yıldız 57. dakikada Gatti'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Juventus son hafta öncesi 68 puanla aynı puana sahip Bologna'nın bir sıra altında 4. sırada yer aldı.

Bologna ve Juventus daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynama hakkını elde etmişti.

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