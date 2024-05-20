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Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e şok yanıt! "Ağlamak güzeldir"

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Sarı lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile noktalanan karşılaşmanın ardından, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek basın toplantısı düzenledi. Özbek'in açıklamaları sırasında Fenerbahçe'den şok bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 17:20 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 17:20
Fenerbahçe’den Dursun Özbek’e şok yanıt! Ağlamak güzeldir

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Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Sarı lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile noktalanan karşılaşmanın ardından, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek basın toplantısı düzenledi.

Özbek'in açıklamaları sırasında Fenerbahçe'den şok bir paylaşım geldi.

İşte Kanarya'nın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;

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