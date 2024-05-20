Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e şok yanıt! "Ağlamak güzeldir"

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Sarı lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile noktalanan karşılaşmanın ardından, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek basın toplantısı düzenledi.
Özbek'in açıklamaları sırasında Fenerbahçe'den şok bir paylaşım geldi.
İşte Kanarya'nın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;
🎙️ Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 20, 2024
Şimdi ağlamak geldiyse içinden
Ne fark eder, ne fark eder 🎶 pic.twitter.com/NbPAaF2qBg