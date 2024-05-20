SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a cevap: Varlığını saha dışına borçlu!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, kendisi hakkında sosyal medyada yorumda bulunan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hakkında açıklama yayımladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 19:17 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 19:45
Kerem Aktürkoğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a cevap: Varlığını saha dışına borçlu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sarı kırmızılıların yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu açıklamasında; "Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir ancak; onların seviyesine inmez. Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyonluğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasında her şeyimizi vereceğiz." dedi.

VARLIĞINI SAHA DIŞINA BORÇLU

Kerem Aktükoğlu Mert Hakan Yandaş'ın kendisine yönelik mesajı sonrası yayımladığı paylaşımda "Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı.

Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluklar ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi.

Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyonluğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasında her şeyimizi vereceğiz.

Şunun bilinmesini isterim ki; Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez.

Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.''" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Ana gündem İran’daki helikopter kazası ve Reisi’nin ölümü: Milli yas ilan edilecek mi?
İran’da Reisi’nin can verdiği helikopter kazasına teknik bakış! Parçalar dar alanda ve toplu, ön bölümde yanık | Ambargo ve tedarik sorunu
Türk Telekom
Dursun Özbek’ten Ali Koç’a savaş: Hesabını tek tek soracağız!
ABD-Çin istihbarat savaşı su altında devam ediyor! Beyaz Saray Google ve Meta’yı uyardı: Pekin’in gemileri bir görünüp bir kayboluyor
Başkan Erdoğan’dan 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni’nde önemli açıklamalar
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu! 5 günlük ulusal yas ilan edildi
Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardından gözden çıkarıldı
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına A Haber ulaştı
Başkan Erdoğan’dan Tahran’a taziye: İran’ın yanında olacağız | Akıncı İHA buldu milyonlar izledi: İşte dakika dakika sınır dışı görev
HEMEN SGK HİZMET DÖKÜMÜNE BAKIN! SSK hizmet dökümünde S, Ş ve K varsa dikkat! Emekliliğiniz iptal edilebilir
İbrahim Reisi öldürüldü mü? İlk mesaj ABD’den geldi İsrail savunmaya geçti! Batı basınından flaş iddia: Hamaney operasyon mu yaptı?
EMEKLİYE EN AZ 12.500 TL | SSK ve Bağ-Kurluya refah payı ve taban aylık formülleri! Temmuz zammında kim ne kadar alacak? Memurun maaşı nasıl olacak?
İran’da yeni cumhurbaşkanı seçimleri için geri sayım başladı! Anayasa ne diyor? İbrahim Reisi’nin yerine kim geçecek?
Google için ’sözlü savunma’ vakti! Toplantı tarihi belli oldu: Sitelerin alt sıralarda gösterilmesi ve trafik kaybı masada
SON DAKİKA