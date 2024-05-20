Trendyol 1. Lig'de Çorum FK ile Bodrumspor play-off 2. tur ilk maçında karşı karşıya geldi. Kadir Sağlam'ın yönettiği karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devreye adeta golle başlayan konuk takım, Samet ile 1-0 öne geçti. 58'de ise Atakan Akkaynak takımı adına eşitliği getiren vuruşu yaptı. Karşılaşma 1-1 bitti.

Zorlu randevuda Ahmet İlhan Özek 64'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ayrıca Teknik Direktör Serkan Özbalta da yine kırmızı kartla cezalandırıldı.

İki takımın 24 Mayıs'ta oynayacağı rövanş mücadelesini kazanan taraf finalde Sakaryaspor ile karşılaşacak.

Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem, Landre, Toure, Erkan Kaş, Ferhat, Ahmet İlhan, Atakan, Nalepa, Verheijdt, Geraldo

Bodrumspor: Sousa, Süleyman, Üzeyir, Musah, Ali, Samet, Ahmet, Burak, Kenan, Gökdeniz, Cenk

Goller: Samet Yalçın (Bodrumspor), Atakan Akkaynak (Çorum FK)

Sarı kartlar: Erkan Kaş, Ahmet İlhan Özek, Nalepa, Michael Ologo, Hakan Barış (Çorum FK), Üzeyir Ergün, Samet Yalçın (Bodrumspor)

Kırmızı kart: Ahmet İlhan Özek