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Dursun Özbek Ali Koç'un Erden Timur'a söylediği sözleri paylaştı: "Seni mahvedeceğim, sen Koç ailesini tanımıyorsun"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bugün kameralar karşısına geçerek hem derbi sonrası yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu hem de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözlerle yüklendi. Özbek, TFF'de yaşanan kavga ile ilgili detayları da paylaşarak Koç'un Erden Timur'a "Seni mahvedeceğim, sen Koç ailesini tanımıyorsun, ticari hayatını bitireceğim" dediğini söyledi.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 22:53 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 23:26
Dursun Özbek Ali Koç’un Erden Timur’a söylediği sözleri paylaştı: Seni mahvedeceğim, sen Koç ailesini tanımıyorsun

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Dün oynanan dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar kendilerine 1 puanın dahi yettiği mücadelede rakibine 1-0 yenilerek kutlamaları bir süre ertelemek zorunda kaldı. Konyaspor deplasmanına çıkacak Aslan'a yine 1 puan yetecek. Ancak yenilirse ve sarı lacivertliler kazanırsa bu kez Kadıköy'de şampiyonluk sevinci kutlanmaya başlayacak. Karşılaşma sonunda çıkan olaylar hakkında statta konuşan Başkan Dursun Özbek, bugün de basın toplantısı düzenleyerek kameralar karşsıına geçti. Özbek, TFF'de Ali Koç işe yaşadıkları tartışmayı da paylaştı.

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TFF'deki kavgayı anlattı

Özbek ve Timur tartışmaya dair şunları söyledi:

"Seni mahvedeceğim, Koç ailesini tanımıyorsun"

Özbek: Federasyonda bir olay yaşadık. Biraz ironik. TFF'de bir toplantıdayız. Bir olay oldu, niteliğini tam hatırlamıyorum ama Ali Bey şiddetle kalktı ve Erden'e parmağını sallayarak 'Seni mahvedeceğim, sen Koç ailesini tanımıyorsun, ticari hayatını bitireceğim' dedi.

Erden Timur: O kısımları demedi başkanım, o nitelikte bir şey söyledi.

Dursun Özbek: Ben de 'Ne diyorsun sen ya!' dedim. TFF başkanı da sandalyesini geri çekti, bizim aramız açıldı. 'Sen kimsin, haddini bil otur aşağı' dedim. Tık, aşağıya. Bu sahte kabadaylık başka, bu olaylar başka bir şey. Erden'in ne benim ne de Galatasaray'ın korumasına ihtiyacı var"

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