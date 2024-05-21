Tarihi hüsran böyle geldi! TAKVİM mercek altına aldı: Galatasaray’ın yenilgisiyle ilgili gerçekler ortaya çıktı

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Galatasaray, evinde oynadığı maçta 10 kişi kalan F.Bahçe'ye 1-0 kaybedip hem şampiyonluğu erteledi hem de ezeli rakibini umutlandırdı. TAKVİM, Cimbom'un yaşadığı tarihi hüsranı mercek altına aldı. İşte madde madde sebepler:

1- Galatasaray, çok kötü oynayarak kazandığı 3-2'lik Karagümrük maçından sonra 3 günlük izin yaptı. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği izin, "Bu iş bitti, zaten şampiyonuz" düşüncesini oluşturdu ve takım rehavete girdi.