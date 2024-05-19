Trabzonspor’da Avrupa sevinci!

Trabzonspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala hem üçüncülüğünü hem de Avrupa'ya gitmeyi garantiledi. 23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak bordo-mavililer, bu kupayı kazanması halinde ise UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan başlayacak.

Başakşehir'i golcü oyuncusu Onuachu'nun golüyle mağlup eden bordo-mavililer, Başakşehir'e konuk olduğu son 4 maçın ikisini kazanırken bu iki galibiyetini de 1-0'lık skorlarla elde etti. Yine bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 8 Süper Lig maçının beşini kazanan Trabzonspor, lig tarihinde bu deplasmandaki en yüksek galibiyet sayısına da bu sezon ulaşmış oldu.