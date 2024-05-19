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Stefan Savic'in menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig’de transfer savaşı erkenden başladı. Dört büyük takım gelecek sezon mücadele edecekleri kadrolarını şekillendirmek üzere çalışmalarını yürütüyor. Farklı hedeflerle birbirlerine üstünlük kurmak isteyen takımlar oyuncuların kadroya dahil edilmesi için de zaman zaman karşı karşıya gelecek. O isimlerden biri de Stefan Savic. Karadağlı futbolcunun Atletico Madrid’den ayrılma ihtimali ligin devlerini de harekete geçirdi. Deneyimli oyuncunun menajeri Takvim’e açıklamalarda bulunarak önemli ifadeler kullandı.

Burak Zihni Burak Zihni takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 18:25 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 18:47
Stefan Savic’in menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

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2015-2016 sezonunun yaz aylarında Atletico Madrid'e transfer olan Stefan Savic, İspanyol devinden ayrılmak üzere. Kulübüyle bir sene daha kontratı bulunan 33 yaşındaki stoper, birçok takımın da listesinde yer alıyor. Türkiye'den kış aylarında Bonucci öncesi Fenerbahçe ile anılan Savic için son günlerde ise Beşiktaş ve Trabzonspor'un da adı geçiyor. Yıldız defansın menajeri de Takvim'e açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den ilgi var

Süper Lig'in devleri ile adı geçen oyuncusu Stefan Savic hakkında Takvim'e konuşan Zarko Pelicic, Türkiye'den ilgi olduğunu doğruladı. Pelicic; "Stefan uzun zamandır Süper Lig'den teklif alıyor. İlgi var ancak transferi şu ana kadar gerçekleşmedi. Takım ismi vermek doğru olmaz. Fakat futbolda her şey var. Kesin ve keskin konuşmayı sevmiyorum. Doğrudan ve dolaylı yoldan iletişim kurduğumuz kulüpler oldu. Yeni adresinin neresinin olacağı veya İspanya'da kalıp kalmayacağını hep birlikte göreceğiz. Oyuncunun kariyeri veya düşüncesi her şeyden önemli. Oturup konuşacağız ve önerileri değerlendireceğiz" dedi.

Bu sezon 32 maçta forma giyen Stefan Savic 2259 dakika sahada kaldı. Skor katkısında bulunamadı. Kariyerinde ise Partizan, Manchester City ve Fiorentina gibi takımlarda da forma giydi.

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