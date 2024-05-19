Fener’i sarı da kırmızı da durduramadı! Şampiyonluk son haftaya kaldı

Okan Buruk kadroyu bozmadı
Şampiyonluk mücadelesine çıkan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, ilk 11'ini bozmadı. Buruk sahaya Muslera, Kaan, Köhn, Sanchez, Nelsson, Kerem, Torreira, Ziyech, Barış Alper, Mertens ve Icardi kadrosunu sürdü.
İsmail Kartal'dan mecburi değişiklik
Fenerbahçe'de dev derbi öncesi İsmail Kartal bazı mevkilerde mecburi değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder'in yokluğunda sağ kanatta Sebastian Szymanski, 10 numarada ise Mert Hakan Yandaş forma giydi.
Hakeme alkış
Bu sezon bazı hareketleri nedeniyle gündemden düşmeyen Mert Hakan Yandaş derbide de adından söz ettirdi. Maç öncesi gerginlikte yer alan deneyimli futbolcu, maçtan çıkarken gördüğü sarı kart sonrası maçın hakemi Arda Kardeşler'i alkışlayarak protesto etti.
Çağlar ile öne geçti
Zorlu derbide kazanmak zorunda olan Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü takımını 1-0 öne geçirdi. Deneyimli stoper kornerden gelen topla birlikte golü attı. VAR'da incelenen pozisyon sonrasında Arda Kardeşler orta çizgiyi gösterdi.