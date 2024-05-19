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Fener'i sarı da kırmızı da durduramadı! Şampiyonluk son haftaya kaldı

Trendyol Süper Lig’de şampiyonun belli olacağı maç haftaya kaldı. Rams Park’ta Galatasaray’a konuk olan Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı derbide rakibini 1-0 yenerek iddiasını son maça taşımayı bildi. Sarı lacivertlileri zafere götüren 71’inci dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti. Aslan eğer haftaya berabere kalırsa yine şampiyonluğunu ilan edecek. Kanarya ise her ihtimalde de İstanbulspor’u yenmek zorunda.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 17:57 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 21:17
Fener’i sarı da kırmızı da durduramadı! Şampiyonluk son haftaya kaldı

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesinin galibi 38'inci haftada belli olacak. Sarı lacivertliler deplasmanda ezeli rakibi karşısında çıktığı dev derbiden Çağlar Söyüncü'nün attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Bu skorla birlikte İstanbulspor karşısına şampiyon olma umuduyla çıkacak Kanarya, Aslan'ın Konya'da kaybetmesini bekleyecek.

Maçtan önce gerginlik

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesinde ısınan iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı arasındaki gerginliğe iki takım oyuncuları da dahil olunca olay büyüdü. Güvenlik güçleri futbolcuları ve yedek kulübelerinden gelen görevlileri ayırdı.

Alexander Djiku atıldı

Sarı lacivertli ekipte Alexander Djiku, 9 dakika arayla yaptığı iki hareket sonrasında kırmızı kartla oyundan atıldı. Ganalı stoper ön libero olarak görev yaptığı derbide Lucas Torreira ile girdiği iki mücadeledeki hamlelerinin ardından hakem Arda Kardeşler tarafından cezalandırıldı. Sarı lacivertliler böylelikle rakibi karşısında çıktığı son 3 deplasmanda kırmızı kart görmüş oldu. Daha önce Tisserand ve Luan Peres atılmıştı.

Okan Buruk kadroyu bozmadı

Şampiyonluk mücadelesine çıkan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, ilk 11'ini bozmadı. Buruk sahaya Muslera, Kaan, Köhn, Sanchez, Nelsson, Kerem, Torreira, Ziyech, Barış Alper, Mertens ve Icardi kadrosunu sürdü.

İsmail Kartal'dan mecburi değişiklik

Fenerbahçe'de dev derbi öncesi İsmail Kartal bazı mevkilerde mecburi değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder'in yokluğunda sağ kanatta Sebastian Szymanski, 10 numarada ise Mert Hakan Yandaş forma giydi.

Hakeme alkış

Bu sezon bazı hareketleri nedeniyle gündemden düşmeyen Mert Hakan Yandaş derbide de adından söz ettirdi. Maç öncesi gerginlikte yer alan deneyimli futbolcu, maçtan çıkarken gördüğü sarı kart sonrası maçın hakemi Arda Kardeşler'i alkışlayarak protesto etti.

Çağlar ile öne geçti

Zorlu derbide kazanmak zorunda olan Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü takımını 1-0 öne geçirdi. Deneyimli stoper kornerden gelen topla birlikte golü attı. VAR'da incelenen pozisyon sonrasında Arda Kardeşler orta çizgiyi gösterdi.

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