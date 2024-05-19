Fener’i sarı da kırmızı da durduramadı! Şampiyonluk son haftaya kaldı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesinde ısınan iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı arasındaki gerginliğe iki takım oyuncuları da dahil olunca olay büyüdü. Güvenlik güçleri futbolcuları ve yedek kulübelerinden gelen görevlileri ayırdı.

Alexander Djiku atıldı

Sarı lacivertli ekipte Alexander Djiku, 9 dakika arayla yaptığı iki hareket sonrasında kırmızı kartla oyundan atıldı. Ganalı stoper ön libero olarak görev yaptığı derbide Lucas Torreira ile girdiği iki mücadeledeki hamlelerinin ardından hakem Arda Kardeşler tarafından cezalandırıldı. Sarı lacivertliler böylelikle rakibi karşısında çıktığı son 3 deplasmanda kırmızı kart görmüş oldu. Daha önce Tisserand ve Luan Peres atılmıştı.