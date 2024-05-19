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Okan Buruk'tan kavga açıklaması: Futbolun içinde kalmamız gerekiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 18:36 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 18:44
Okan Buruk’tan kavga açıklaması: Futbolun içinde kalmamız gerekiyor

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Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, dev derbi öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Buruk; "Bugün 19 Mayıs. Bizim için çok değerli bir gün. İnşallah her sene kutlamaya devam ederiz. Aynı zamanda 19.05 de kuruluş yıldönümümüz. Bizim içim şampiyıonluk maçı. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Geçen sezona benzer bir fikstürle gittik. Bu kez 6 puan farkla çıkıyoruz. Amacımız kazanmak. Beraberlik yetiyor ama oyun, mental ve psikolojik olarak galip gelmek istiyoruz. En son deplasman mağlubiyetini burada almışlardı. Yine burada alacaklar. Kupa çok önemli. Öncelikle maçın başından sonuna kadar sahanın içinde kalmamız gerekiyor. Oyunumuzu oynadığımız sürece en iyisi olduğumuzu düşünüyoruz. Taraftarımıza da bunu göstermek istiyoruz." dedi.

Rakipleri hakkında da konuşan deneyimli teknik adam; "Önemli değişiklik Szymanski'nin sağ, Mert Hakan'ın 10 numarada oynaması. Önde Batshuayi ve Dzeko tercihine göre hazırlıklarımızı yaptık. Top bizdeyken doğru işler yapıp rakipteyken tutkumuzu ve isteğimizi göstermemiz gerekiyor. Geriden oyun kurarken pası yerine uzun toplar tecih ediyorlar. Kalitemizi ortaya koyabilirsek bugün kazanıp haftaya şampiyon olarak sahaya çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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