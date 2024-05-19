Erman Toroğlu: İğrenç bir lig yaşıyoruz

Dev derbide ilk yarı sonrası açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, karşılaşmanın kalite açısından çok kötü bir seviyede olduğunu söyledi. Toroğlu; "En masumu biziz. Niye? Biz bakıyoruz artistliklere. Ah vah diyorlar. Bunları tayin edenler... Burada maç oynanıyor. İnşallah sezon kazasız belasız biter. Biter de kurtuluruz. Mert Hakan Yandaş maç bitsin diye uğraşıyor. Torreira da sürekli kendini atıyor. Barış Alper Yılmaz kendini atıp duruyor. Hakem başta verseydi kartı bitmişti iş. Ama vermedikçe üstüne geldier. İğrenç bir lig yaşıyoruz. İnşallah biter. Her şeyiyle iğrenç bir lig. Hayırlısı olsun. Çok kötü bir maç. Galatasaray kaleye gidemiyor. Rakibi 10 kişi kalmasına rağmen gidemiyor. Fenerbahçe birkaç kez gidip geldi ama kalitemiz bu. Bunlardan biri şampiyon olacak. Al birini vur ötekine. Ligin kalitesi böyle" ifadelerini kullandı.

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