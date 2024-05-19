Edin Dzeko Galatasaray maçında neden yok? İsmail Kartal açıkladı

Galatasaray ile sezonun maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı. Sarı lacivertlilerde İsmail Kartal forvet hattında Michy Batshuayi'yi görevlendirdi.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Kartal, neden Dzeko'yu oynatmadığı sorusuna; "Sezon başından bugüne kadar çok ağır gündemlere maruz kaldık, kalmaya da devam ediyoruz. İlk maçta da çok eksiklerimiz vardı. Öncesinde ne oldu, nerede hangi oyuncularımız ceza aldı buna bakmak lazım. Çubukluyu giyen her oyuncumuz değerlidir. Kazanmak için geldik. Bugün alacağımız bir 3 puanla her şeyi son haftaya taşıyabileceğimizi düşünüyorum."Bizim 3 forvetimiz var. Batshuayi de Belçika milli takım forveti. Dzeko da bize çok önemli katkılar verdi. Tercihimiz Batshuayi'den yana oldu" yanıtını verdi.