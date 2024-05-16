Arda Güler için Real Madrid’e öyle bir teklif geldi ki! Daha bir sezon geçmeden neler oldu neler

Ülkemizi İspanya'da temsil eden Arda Güler, manşetleri süslemeyi sürdürüyor. 20 milyon euronun yanı sıra 10 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 20 payla Real Madrid'in yolunu tutan genç futbolcu ilk etapta süre bulmayı başaramasa da sonra kalitesini ispat etti. Kadroda yer aldığı dakikalarda fileleri havalandırdı. Neredeyse ortalama bazda her maça bir gol sığdırdı. Bu durum farklı takımların daha önceden de bulunan ilgisini yeniden kabarttı. İlk teklif de geldi.
Arda Güler 4 gol attı
Real Madrid bu sezon La Liga ve Süper Kupa'yı kazanan Arda Güler için gelen öneriyi reddetti.
Arda Güler takımın en çok sevilen isimlerinden biri oldu
Takımının formasını 11 kez giyen Arda Güler toplamda 350 dakika sahada kaldı. La Liga'da oynadığı 283 dakikaya 4 gol sığdırmayı başardı. 71 dakikada bir rakip fileleri havalandırarak da önemli bir istatistik elde etti.
Arda Güler kısa sürede kendisini takımdaki arkadaşlarına sevdirirken parmağını yukarı kaldırarak yaptığı sevinç işareti de dünyada gündeme oturdu. Genç yıldız ayrıca kendisine abi dedirterek de Türkiye'de herkesin takdirdini kazandı. Real Madrid günleri harika giden 19 yaşındaki futbolcu için İngiltere'den bir talip çıktı.