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Arda Güler için Real Madrid'e öyle bir teklif geldi ki! Daha bir sezon geçmeden neler oldu neler

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi gerçekleşen Arda Güler başta Türkiye ve İspanya olmak üzere birçok ülkede gündemden düşmüyor. Milli futbolcuya piyasa değeri ve bonservisinin de üzerinde teklif geldi ancak İspanyol devi bu öneriyi reddetti.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 23:09 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 23:16
Arda Güler için Real Madrid’e öyle bir teklif geldi ki! Daha bir sezon geçmeden neler oldu neler

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Ülkemizi İspanya'da temsil eden Arda Güler, manşetleri süslemeyi sürdürüyor. 20 milyon euronun yanı sıra 10 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 20 payla Real Madrid'in yolunu tutan genç futbolcu ilk etapta süre bulmayı başaramasa da sonra kalitesini ispat etti. Kadroda yer aldığı dakikalarda fileleri havalandırdı. Neredeyse ortalama bazda her maça bir gol sığdırdı. Bu durum farklı takımların daha önceden de bulunan ilgisini yeniden kabarttı. İlk teklif de geldi.

Arda Güler 4 gol attıArda Güler 4 gol attı

Real Madrid bu sezon La Liga ve Süper Kupa'yı kazanan Arda Güler için gelen öneriyi reddetti.

Arda Güler takımın en çok sevilen isimlerinden biri olduArda Güler takımın en çok sevilen isimlerinden biri oldu

Takımının formasını 11 kez giyen Arda Güler toplamda 350 dakika sahada kaldı. La Liga'da oynadığı 283 dakikaya 4 gol sığdırmayı başardı. 71 dakikada bir rakip fileleri havalandırarak da önemli bir istatistik elde etti.

Arda Güler kısa sürede kendisini takımdaki arkadaşlarına sevdirirken parmağını yukarı kaldırarak yaptığı sevinç işareti de dünyada gündeme oturdu. Genç yıldız ayrıca kendisine abi dedirterek de Türkiye'de herkesin takdirdini kazandı. Real Madrid günleri harika giden 19 yaşındaki futbolcu için İngiltere'den bir talip çıktı.

Premier Lig takımlarından Arsenal'in, Arda Güler ile ilgilendiği ve 45 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Londra temsilcisinin İspanyol devinin kapısını çaldığı öğrenildi.

Real Madrid'in Arda Güler için Londra ekibine ret yanıtı verdiği belirtildi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre başkent temsilcisi gelecek sezon daha da fazla süre vermek istediği Arda ile uzun süreli bir birliktelik planlıyor ve bonservis bedeli beklentisi önerilenin çok üzerinde.

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