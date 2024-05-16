Arda Güler için Real Madrid’e öyle bir teklif geldi ki! Daha bir sezon geçmeden neler oldu neler

Ülkemizi İspanya'da temsil eden Arda Güler, manşetleri süslemeyi sürdürüyor. 20 milyon euronun yanı sıra 10 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 20 payla Real Madrid'in yolunu tutan genç futbolcu ilk etapta süre bulmayı başaramasa da sonra kalitesini ispat etti. Kadroda yer aldığı dakikalarda fileleri havalandırdı. Neredeyse ortalama bazda her maça bir gol sığdırdı. Bu durum farklı takımların daha önceden de bulunan ilgisini yeniden kabarttı. İlk teklif de geldi.

Arda Güler 4 gol attı

Real Madrid bu sezon La Liga ve Süper Kupa'yı kazanan Arda Güler için gelen öneriyi reddetti.