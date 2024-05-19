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🏐Galatasaray - Fenerbahçe maçını veren şifresiz kanallar listesi! 19 Mayıs GS - FB derbisi canlı yayın izleme seçenekleri 2024!

Süper Lig'in heyecan dolu 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 19.00’da İstanbul'da bulunan RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde zirveyi hedefleyen Galatasaray, 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 99 puanla lider durumda. Rakibi Fenerbahçe ise 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 93 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu kritik mücadelede Galatasaray, kendi seyircisi önünde şampiyonluğunu ilan etmeyi hedeflerken, Fenerbahçe ise umutlarını son haftaya taşımayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 13:22 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 13:22
🏐Galatasaray - Fenerbahçe maçını veren şifresiz kanallar listesi! 19 Mayıs GS - FB derbisi canlı yayın izleme seçenekleri 2024!

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Futbol tutkunlarının merakla beklediği bu zorlu mücadele, milyonlarca kişi tarafından izlenecek. Ancak, maçın şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu. Spor severlerin maçı izleyebileceği kanallar araştırılıyor.

Takımların Durumu ve Hedefleri

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi maçı, bu sezonun en heyecan verici karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, taraftarları önünde büyük bir kutlama yapmayı amaçlarken, İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe ise sezonu iyi bir şekilde kapatmak istiyor.

Şifresiz Yayın Seçenekleri

Maçı izlemek isteyenler için birçok şifresiz yayın seçeneği mevcut. Güney Amerika'dan Karayipler'e, ABD'den Avrupa'ya birçok ülkede yayın yapan kanallar, derbiyi canlı olarak aktaracaklar.

Maç Günü ve Yayın Bilgileri

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, takvim.com.tr'den de canlı anlatım takip edilebilecek.

Takımların Performansı ve İstatistikler

Galatasaray'ın güçlü savunması ve Fenerbahçe'nin uzun süredir yenilmeme serisi gibi önemli istatistikler, maçın heyecanını daha da artırıyor. Galatasaray lider konumda olsa da, Fenerbahçe'nin şampiyonluk için hala matematiksel bir şansı bulunuyor.

Galatasaray - Fenerbahçe maçını şifresiz, canlı verecek yabancı kanallar

Güney Amerika: Star+

Karayipler Bölgesi: ESPNPlay Caribbean

ABD: beIN SPORTS (İspanyolca), beIN SPORTS CONNECT

Kanada: Fanatiz, beIN SPORTS (İspanyolca), fubo TV, beIN SPORTS CONNECT

Çekya: Sport 1 CZ/SK

Fransa: beIN SPORT Max 8, Free

Hollanda: Ziggo Sport

Portekiz: Sport TV 4 (Şifresiz), Sport TV Multiscreen (Şifresiz - Konferans Yayın)

Romanya: Prima Play, Prima Sport 3

Slovakya: Sport 1 CZ/SK

Ukrayna: MEGOGO Football 1

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