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Galatasaray Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın kadrosu

Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftası şampiyonluk düğümünü çözebilir. Galatasaray evinde kazanarak 24'üncü kez mutlu sona ulaşarak iç sahadaki serisini sürdürmek, Kanarya isse deplasmanda 3 puan alarak iddiasını son haftaya taşımak amacında. İki takımın farklı hedefleri olsa da amaçları 3 puanı almak. Karşılaşmaya çıkacak isimler de merak konusu. Galatasaray Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın kadrosu haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 23:38 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 23:38
Galatasaray Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri! Okan Buruk ve İsmail Kartal’ın kadrosu

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı fikstüre göre yarın akşam Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Son 2 maçın kaldığı sezonda rakibinin 6 puan önünde bulunan Aslan'a beraberlik de yetecek. Galibiyette ise fark 9'a çıkacak. Kanarya da deplasmandan 3 puanla ayrılarak rakibinin Konya'da kaybetmesini bekleyip İstanbulspor karşısında galibiyet elde etmeye çalışacak. Karşılaşmada iki teknik direktörün sahaya süreceği kadrolar da merak konusu. Galatasaray Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri haberimizde.

1 PUAN GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPACAK

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Galatasaray, son 2 haftaya 6 puanlık avantajla girdi.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 99'a yükseltti. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, rakibinin Kayserispor önünde galip gelmesine karşın farkı korudu.

Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

EZELİ REKABETTE 134. LİG MAÇI!

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 133 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.

GOL KRALLIĞI

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu gol krallığında, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi attığı 23 golle zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Dzeko ise 20 golle ikinci sırada bulunuyor.

Öte yandan ligin asist krallığında Galatasaray forması giyen Mertens yaptığı 18 asistle dikkat çekiyor.

GALATASARAY- FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, K.Demirbay, Barış Alper, Mertens, Ziyech, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi

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