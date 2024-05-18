Galatasaray Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri! Okan Buruk ve İsmail Kartal’ın kadrosu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı fikstüre göre yarın akşam Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Son 2 maçın kaldığı sezonda rakibinin 6 puan önünde bulunan Aslan'a beraberlik de yetecek. Galibiyette ise fark 9'a çıkacak. Kanarya da deplasmandan 3 puanla ayrılarak rakibinin Konya'da kaybetmesini bekleyip İstanbulspor karşısında galibiyet elde etmeye çalışacak. Karşılaşmada iki teknik direktörün sahaya süreceği kadrolar da merak konusu. Galatasaray Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri haberimizde.