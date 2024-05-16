Fenerbahçe’de milyonlarca euro boşa gitti! Yıldız futbolcular tek tek zarar yazıyor

Trendyol Süper Lig'de pazar akşamı Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sarı lacivertliler kazanacağı 3 puanla birlikte farkı 3'e indirmek ve son haftada ise galip gelerek rakibi Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında kaybetmesini bekleyecek. Diğer taraftan transfer çalışamları da sürerken eldeki bazı oyuncuların durumu ise şimdiden can sıkacak gibi gözüküyor. Zira maliyetli oyuncuların yanında beklenen bonservislerin alınamayacağı isimler mevcut. Ayrıca satın alma opsiyonu bulunan da bir futbolcu var.

Bunlar alt alta eklenince hepsi zarar olarak gözüküyor. İşte detaylar...