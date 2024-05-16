Fenerbahçe’de milyonlarca euro boşa gitti! Yıldız futbolcular tek tek zarar yazıyor

Sarı lacivertliler pazar akşamı oynayacağı derbide de rakibi karşısında galip gelerek umudunu son haftaya taşınayı hedefliyor. Son kozunu oynayacak Fener'de tek hedef 3 puan üzerine yapıldı.
Bir yandan saha sonuçlarının gündemde olduğu Kanarya'da transfer de büyük önem taşıyor. Bilhassa da kiradan dönecek futbolcuların durumu merakla bekleniyor. Çünkü istenen seviyede performans gösterilememesi satış kosnuunda sıkıntı çıkaracak gibi gözüküyor.
Fenerbahçe'de 2022'nin yazında 4.68 milyon euroya transfer edilen ve halen daha 500 bine euroya yakın bonus maddesi gerçekleştiğinde aktif hale gelebilecek ayrı bir ödeme kalemi daha bulunan Joao Pedro, sezon başında Gremio'ya kiralanmıştı. Brezilyalı forvet ülkesinde geçirdiği süre boyuncsa çıktığı 21 maçta 3 gol atabildi. Mavi siyahlı ekibin 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.
Geldiği günden itibaren Fenerbahçelilere kendisini sevdirmeyi başaran ve birçok takımı da peşinden koşturan Miguel Crespo, yaşadığı düşüş sonrasında Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı. Portkeizli futbolcu kendisine talip çıkması halinde gönderilecek. Ancak kendisinden beklenen seviyede bir bonservis alınması neredeyse imkansız. Bir ara 15 milyon euroluk değere sahip olan yıldız futbolcunun o bedelleri görmesi mümkün gözükmüyor.
Lincoln de yine kiralanan isimler arasındaydı. Her ne kadar Brezilya macerasına iyi başlasa da devamını getiremedi. Onun da sezon sonunda İstanbul'a dönmesi gündemde. Satın alma opsiyonu 5 milyon euro ancak RB Bragantino'nun kullanması pek mümkün gözükmüyor. Bu da Fenerbahçe'ye yine zarar yazıyor.