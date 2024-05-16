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Fenerbahçe'de milyonlarca euro boşa gitti! Yıldız futbolcular tek tek zarar yazıyor

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 gerisinde kalarak son 2 haftada şampiyonluk ihtimalini çok azaltan Fenerbahçe'de gelecek sezon için de çalışmalar yapılıyor. Takımın yeni yabancı kuralına uygun şekilde mücadele edebilmesi için bazı isimlerle yollarını ayırması gerekiyor ancak başta kiralık oyuncular olmak üzere satın alma opsiyonu bulunan yıldızların mali yükü ve beklenten bonservislerin alınmama ihtimali can sıkıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 19:44 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 19:44
Fenerbahçe’de milyonlarca euro boşa gitti! Yıldız futbolcular tek tek zarar yazıyor

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Trendyol Süper Lig'de pazar akşamı Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sarı lacivertliler kazanacağı 3 puanla birlikte farkı 3'e indirmek ve son haftada ise galip gelerek rakibi Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında kaybetmesini bekleyecek. Diğer taraftan transfer çalışamları da sürerken eldeki bazı oyuncuların durumu ise şimdiden can sıkacak gibi gözüküyor. Zira maliyetli oyuncuların yanında beklenen bonservislerin alınamayacağı isimler mevcut. Ayrıca satın alma opsiyonu bulunan da bir futbolcu var.

Bunlar alt alta eklenince hepsi zarar olarak gözüküyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 36'ıncı haftasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 yendi.Sarı lacivertliler sahadan Batshuayi, Djiku ve Çağlar'ın golleriyle galip ayrılmasını bildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada geçen haftalara göre çok daha iyi ve iştahllı bir takım gördüklerini ifade ederek oyuncularını kutladı.

Sarı lacivertliler pazar akşamı oynayacağı derbide de rakibi karşısında galip gelerek umudunu son haftaya taşınayı hedefliyor. Son kozunu oynayacak Fener'de tek hedef 3 puan üzerine yapıldı.

Bir yandan saha sonuçlarının gündemde olduğu Kanarya'da transfer de büyük önem taşıyor. Bilhassa da kiradan dönecek futbolcuların durumu merakla bekleniyor. Çünkü istenen seviyede performans gösterilememesi satış kosnuunda sıkıntı çıkaracak gibi gözüküyor.

Fenerbahçe'de 2022'nin yazında 4.68 milyon euroya transfer edilen ve halen daha 500 bine euroya yakın bonus maddesi gerçekleştiğinde aktif hale gelebilecek ayrı bir ödeme kalemi daha bulunan Joao Pedro, sezon başında Gremio'ya kiralanmıştı. Brezilyalı forvet ülkesinde geçirdiği süre boyuncsa çıktığı 21 maçta 3 gol atabildi. Mavi siyahlı ekibin 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.

Geldiği günden itibaren Fenerbahçelilere kendisini sevdirmeyi başaran ve birçok takımı da peşinden koşturan Miguel Crespo, yaşadığı düşüş sonrasında Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı. Portkeizli futbolcu kendisine talip çıkması halinde gönderilecek. Ancak kendisinden beklenen seviyede bir bonservis alınması neredeyse imkansız. Bir ara 15 milyon euroluk değere sahip olan yıldız futbolcunun o bedelleri görmesi mümkün gözükmüyor.

Lincoln de yine kiralanan isimler arasındaydı. Her ne kadar Brezilya macerasına iyi başlasa da devamını getiremedi. Onun da sezon sonunda İstanbul'a dönmesi gündemde. Satın alma opsiyonu 5 milyon euro ancak RB Bragantino'nun kullanması pek mümkün gözükmüyor. Bu da Fenerbahçe'ye yine zarar yazıyor.

İki transfer dönemi peşinden koşulduktan sonra kiralanan Rade Krunic için 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek. Ancak hem yeni yapılanma süreci hem de yıldız isimlerin alınmasıyla yabancı kuralına hazırlanan Kanarya'da Boşnak futbolcunun takımda kalması beklenmiyor. Ancak kendisine talip çıkması gerekiyor. Eğer isteyen olursa bonservisi alınıp kolaylık sağlanacak. Alan takım da beklentileri ne kadar karşılar sorusunun cavabı ise belli değil.

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