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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde şampiyon belli olacak mı? Maç berabere biterse Galatasaray şampiyon mu olacak? Derbi maç sonucunda...

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında aylardır beklenen büyük derbi günü geldi çattı. Son iki haftaya 6 puan farkla lider olarak giren Galatasaray, bu akşam oynanacak derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu 90 dakika, Galatasaray için zaferini ilan etmek, Fenerbahçe için ise umutlarını son haftaya taşımak adına büyük bir önem taşıyor. İşte dev maç öncesi takımların son durumu, muhtemel 11'ler ve diğer ayrıntılar...

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 16:22 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 16:22
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde şampiyon belli olacak mı? Maç berabere biterse Galatasaray şampiyon mu olacak? Derbi maç sonucunda...

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Son haftalarda sergilediği üstün performansla zirvedeki yerini sağlamlaştıran Galatasaray, derbiye oldukça moralli ve özgüvenli bir şekilde çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk, takımının formda olduğunu ve şampiyonluğu garantilemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Özellikle hücum hattındaki etkili isimler ve orta saha direnci, Galatasaray'ın en büyük kozları olacak.


GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNDE ŞAMPİYON BELLİ OLACAK MI?

Süper Lig'in son haftalarına girilirken, şampiyonluk yarışında büyük bir heyecan yaşanıyor. 99 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Bu kritik maç öncesinde gözler, futbol dünyasının iki dev kulübü arasındaki mücadeleye çevrildi. Galatasaray, sezon boyunca sergilediği üstün performansla zirveye yerleşti ve Fenerbahçe maçı öncesinde 99 puanla lider durumda. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında alacakları 1 puanla Süper Lig şampiyonluğunu garantileyecek. Bu durum, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, şampiyonluk için gereken puanı alarak sezonu mutlu sonla tamamlamak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper ve Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Szymanski, Mert Hakan, Tadic ve Batshuayi

KALAN MAÇLAR

Konyaspor-Galatasaray

Fenerbahçe-İstanbulspor

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