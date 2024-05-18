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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girmeye çalıştı! Halil Umut Meler'den flaş karar

Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan Trendyol Süper Lig'in 37'inci hafta karşılaşmasında olaylar yaşandı. Ev sahibi ekibin başkanı Ali Çamlı, Nazon'a kırmızı kart çıkaran Halil Umut Meler'e sahaya inip tepki göstermek istedi ancak emniyet güçleri engel oldu.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 19:44 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 19:44
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girmeye çalıştı! Halil Umut Meler’den flaş karar

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Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında küme düşme hattını ilgilendiren karşılaşmalar gerilim dolu başladı. Kayserispor'un Konyaspor'u ağırladığı mücadelede Nazon'a kırmızı kart çıktı. Ardından ev sahibi ekibin başkanı Ali Çamlı sahaya inerek karşılaşmaın hakemi Halil Umut Meler'e tepki göstermek istedi ancak emniyet güçleri engelledi. Karşılaşma 10 dakika durdu.

SAHA KARIŞTI

Bu kırmızı kart üzerine saha ve saha kenarı karıştı. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, saha içerisine kadar girerek itiraz etti. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, saha kenarına inerek yoğun bir tepki gösterdi. Sahaya girmek isteyen Ali Çamlı'ya kulüp yöneticileri güçlükle engel oldular.

Başkan Ali Çamlı böyle engellendiBaşkan Ali Çamlı böyle engellendi

TRİBÜNLERDEN DE TEPKİ

Ali Çamlı, uzun bir süre saha kenarında kaldı. Tepkisini artıran Ali Çamlı, 4. hakeme itiraz etti. İtirazının şiddetini artıran Ali Çamlı'ya emniyet güçleri güçlükle engel olmaya çalıştılar. Kayserispor tribünleri de kırmızı karta yoğun şekilde itiraz etti. Polis güçleri, Kayserispor yedek kulübesi ve tribünleri önüne emniyet şeridi çekti. Mücadele 10 dakika durdu.

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