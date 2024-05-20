Beşiktaş yeni yıldızını Almanya Ligi’nde buldu! Heidenheim forması giyen Jan-Niklas Beste ile temaslar başladı...

22 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon 32 maça çıkan Beste, 8 kez rakip ağları havalandırırken, 14 de asist katkısı sundu. 22 gole direkt etki eden futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Werder Bremen, Regensburg, Emmen ve Dortmund formalarını da terleten Beste, sol ayağını etkin şekilde kullanabiliyor. Futbolcunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya olumlu baktığı ve Kartal'ın teklifine de sıcak yaklaştığı öğrenildi.

UZUN VADELİ KONTRAT

Zaman zaman sağ kanatta da oynayabilen Jan-Nicklas Beste'nin uzun vadeli bir kontrat talebi olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN