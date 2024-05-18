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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde İtalya'ya mağlup

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız, Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Millilerimiz ilk seti kazandıktan sonra rakibine engel olamadı. İtalyanlar 3 sette de galip gelerek karşılaşmadan galip ayrıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 20:11 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 21:59
Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde İtalya’ya mağlup

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A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız, Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçına bu akşam çıkıyor. Filenin Sultanları Hollanda'nın ardından İtalya'yı da mağlup ederek sıralamdaki yerini korumak amacında. Nefes kesecek maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

DEĞİŞİM 10.65

Mücadelede elde edilecek sonuca göre Dünya sıralamasındaki puan değişimlerimiz aşağıdaki gibi oldu;

TÜRKİYE 3-0 İTALYA -> +6.85
TÜRKİYE 3-1 İTALYA -> +4.35
TÜRKİYE 3-2 İTALYA -> +1.85
TÜRKİYE 2-3 İTALYA -> -8.15
TÜRKİYE 1-3 İTALYA -> -10.65
TÜRKİYE 0-3 İTALYA -> -13.15

DÜNYA SIRALAMASI

Turnuvaya dünyada 1 numara olarak başlayan Filenin Sultanları, 390 puanla liderliğini koruyordu. Ancak 3-1'lik skor ekibimizi -10.65 ile geri attı.. En yakın rakibi Brezilya ise Amerika galibiyetiyle birlikte aldığı 7.17 puanla yerini sağlamlaşıtrdı.

Türkiye 379,65
Brezilya 363.19
Polonya 348.14
Sırbistan 344.93
Amerika 343.11
İtalya 333.13
Çin 328.69
Japonya 323.20

2. HAFTA | ABD

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye
31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye
1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye
2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

3. HAFTA | ÇİN

12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland
13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye
16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya

TÜRKİYE İTALYA MAÇI SET SKORLARI

1. Set Sonucu: İtalya 25-27 Türkiye

2. Set Sonucu: İtalya 25-21 Türkiye

3. Set Sonucu: İtalya 25-21 Türkiye

3. Set Sonucu: İtalya 25-19 Türkiye

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