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Derbi böyle bitecek! Astrologlar, tarotçular ve yapay zeka sonucu söyledi: GS-FB şampiyonluk maçında kafayı yedirtecek sözler: "8 gol atacak..."

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki büyük rekabetin doruk noktasına ulaştığı heyecan dolu bir derbi maçı için nefesler tutuldu.Ünlü astrologlar, tarot falcıları ve eski Galatasaraylı futbolcuların da maçla ilgili tahminleri merak konusu oldu. Herkes, bu özel maçın sonucunu önceden görebilmek için farklı yöntemlere başvuruyor. Ortaya çıkan skor tahminleri ise birçok kişiyi şaşırttı. İşte yapay zekadan falcılara eski futbolculardan tarotçulara maç sonu tahminleri...

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 17:18 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 17:18
Derbi böyle bitecek! Astrologlar, tarotçular ve yapay zeka sonucu söyledi: GS-FB şampiyonluk maçında kafayı yedirtecek sözler: 8 gol atacak...

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Bu akşam oynanacak derbi için milyonlarca kişi heyecanla bekliyor. Ünlü astrologlar, tarot falcıları ve hatta eski Galatasaraylı futbolcular bile maçın sonucu hakkında tahminlerde bulundu. Ortaya çıkan skor tahminleri, birçok kişiyi çılgına çevirdi ve sosyal medyada büyük bir tartışma başladı.

ASTROLOG MERAL GÜVEN: "FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK"

Astrolog Meral Güven, geçtiğimiz üç yılın Süper Lig şampiyonlarını tahmin etmişti. Bu sene ise Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını öne sürmüştü. Yaptığı açıklamalarda kartlarının ısrarla aynı şeyi gösterdiğini belirten Güven, Fenerbahçe'nin her şeye rağmen şampiyon olacağını açıkladı.Bu açıklamalar, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı ve derbi için büyük bir beklenti oluşturdu. Sosyal medyada da Güven'in sözlerine tepkiler geldi ve hafta sonu oynanacak derbi heyecanla beklenmeye başlandı.

DORIAN GREENBAUM: " GALATRASARAY 8 GOL ATACAK"

2024'teki tüm derbileri doğru tahmin eden astrolog Dorian Greenbaum: "Galatasaray, Fenerbahçe'ye 8 gol atacak."

GALATASARAY'IN ESKİ OYUNCULARINDAN DERBİ TAHMİNİ

Galatasaray'ın eski oyuncuları Kerem İnan, Suat Kaya ve Hakan Ünsal, derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

Kerem İnan, Galatasaray'ın minimum 3 gol atacağını düşündüğünü belirtti.

Hakan Ünsal, Galatasaray'ın uzun yıllara dayanan şampiyonluk kültürüne sahip olduğunu ve rahat bir galibiyet alabileceğini ifade etti.

Suat Kaya, Galatasaray'ın sonuçları ve hücum oyunuyla başarılı olduğunu vurguladı.

AHMET ÇAKAR: "BERABERE BİTER"

"Ben asla öyle büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Tahminim 90 dakika berabere sonuçlanır. Galatasaray da şampiyonluğunu ilan eder. Son hafta da Konya'ya yedek kadroyla çıkarlar herhalde. Onları da kesin olarak 1 puan kurtaracakmış küme düşme hattından."

AZİZ YILDIRIM: "KAZANACAĞIZ"

Aziz Yıldırım açıklamasında "Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak." ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA TAHMİN ETTİ!

Yapay zeka ise derbi maçı için sonucun 2-1 olacağını belirtti.

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