Üçüncülük savaşı Trabzonspor’un

ONUACHU REKORA ORTAK OLDU

Trabzonspor'un Başakşehir ile karşılaştığı karşılaşmada Ebere Paul Onuachu attığı kafa golü ile rekora da ortak oldu. Nijeryalı dev forvet bir sezonda en çok kafayla gol atan isim olan Cardozo'yu 7 kez fileleri sarsarak yakaladı. Toplamda ise 15'e ulaştı. Vişça'nın harika pasına hareketlenen Meunier de yaptığı asistle skora katkıda bulunmayı başardı.