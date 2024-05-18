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Üçüncülük savaşı Trabzonspor'un

Trendyol Süper Lig'de sezonu üçüncü tamamlamak isteyen Trabzonspor ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maçı bordo mavililer kazandı. Fırtına Onuachu ile ilk yarının sonunda 1-0 öne geçerken üstünlüğünü korumayı ve 3 puanı hanesine yazdırarak yerini garantilemeyi başardı.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 15:13 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 20:57
Üçüncülük savaşı Trabzonspor’un

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Sezon boyunca elde ettiği sonuçlarla taraftarını sevindiremeyen Trabzonspor, Başakşehir'i 1-0 yenerek çok istediği üçüncülüğü aldı. Bordo mavililer en yakın takipçisi Başakşehir ile deplasmanda karşılaştığı mücadeleden galip ayrılarak son hafta öncesinde yerini garantiledi. Konuk takımın golünü ilk yarıda Ebere Paul Onuachu kaydetti. Şimdiki hedef ise kupada zafer.

PEPE YOK

Trabzonspor'da Başakşehir karşısında ağrıları bulunan Nicolas Pepe riske edilmedi. Fildişili oyuncunun yanı sıra takımın önemli isimlerinden Trezeguet de yine kadroda yoktu. Benkovic, Hüseyin Türkmen gibi uzun zamandır ilk 11'den uzak kalan futbolcular da sahada yer alamadı. Cezası sona eren Berat Özdemir ise formasını yeniden giydi. 10 numarada ise Enis Bardhi oynadı.

DENSWİL ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Karşılaşmada dakikalar 10'u gösterdiğinde Mendy'nin kaptırdığı top Berkay Özcan'a fırsat yarattı. Gurbetçi futbolcu Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak top kaleye doğru giderken Stefano Denswil araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırarak takımının geriye düşmesini engelledi.

MENDY CEZALI

Karadeniz temsilcisinin Fransız futbolcusu Batista Mendy sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Stoperde forma giyen genç oyuncu, Berat'ın hatalı pasında açılan topu kurtarmak isterken yaptığı müdahale sonrasında cezalandırıldı. Mendy bu sezon 8'inci kez sarı kart görmüş oldu.

ONUACHU REKORA ORTAK OLDU

Trabzonspor'un Başakşehir ile karşılaştığı karşılaşmada Ebere Paul Onuachu attığı kafa golü ile rekora da ortak oldu. Nijeryalı dev forvet bir sezonda en çok kafayla gol atan isim olan Cardozo'yu 7 kez fileleri sarsarak yakaladı. Toplamda ise 15'e ulaştı. Vişça'nın harika pasına hareketlenen Meunier de yaptığı asistle skora katkıda bulunmayı başardı.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Onur, Ömer Ali, Kemen, Deniz, Davidson, Berkay, Piatek

Trabzonspor: Uğurcan - Meunier, Mendy, Denswil, Eren - Berat, Umut - Visca, Bardhi, Fountas - Onuachu

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