Üçüncülük savaşı Trabzonspor’un

Sezon boyunca elde ettiği sonuçlarla taraftarını sevindiremeyen Trabzonspor, Başakşehir'i 1-0 yenerek çok istediği üçüncülüğü aldı. Bordo mavililer en yakın takipçisi Başakşehir ile deplasmanda karşılaştığı mücadeleden galip ayrılarak son hafta öncesinde yerini garantiledi. Konuk takımın golünü ilk yarıda Ebere Paul Onuachu kaydetti. Şimdiki hedef ise kupada zafer.
PEPE YOK
Trabzonspor'da Başakşehir karşısında ağrıları bulunan Nicolas Pepe riske edilmedi. Fildişili oyuncunun yanı sıra takımın önemli isimlerinden Trezeguet de yine kadroda yoktu. Benkovic, Hüseyin Türkmen gibi uzun zamandır ilk 11'den uzak kalan futbolcular da sahada yer alamadı. Cezası sona eren Berat Özdemir ise formasını yeniden giydi. 10 numarada ise Enis Bardhi oynadı.