Carlo Ancelotti’den Arda Güler için övgü dolu sözler: Özel olduğunu gösterdi!

O BİR FENOMEN

Milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili Marca gazetesinin internet sitesinde de dikkat çeken değerlendirmelerde bulunularak manşetler atıldı: "Real Madrid'e bu sezon en son katılan futbolculardan Arda Güler, inanılmaz işler yapıyor. Türk futbolcu, buraya gelmeden sadece 18 yaşındaydı ve sadece Fenerbahçe'deki oyunuyla Türkiye'de tanınıyordu. Onu izlemek, Türkiye'ye gitmek ve 30 milyon avro ödemek gerekiyordu. Bugün Madrid istese onu 80 milyon avroya satabilir ama eflatun beyazlılar onu kiralamak bile istemiyor. Güler'de bir dünya yıldızlığı var. Bu sezon 6 gol attı. Arda bir fenomen."