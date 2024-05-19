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Carlo Ancelotti'den Arda Güler için övgü dolu sözler: Özel olduğunu gösterdi!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Villarreal ile 4-4 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada 2 gol atan Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti. İtalyan çalıştırıcı milli futbolcunun çok özel olduğunu ve bunu gösterdiğini söyledi.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 23:33 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 23:35
Carlo Ancelotti’den Arda Güler için övgü dolu sözler: Özel olduğunu gösterdi!

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Sezonu şampiyon tamamlayan Real Madrid, bu akşam karşılaştığı Villarreal ile 4-4 berabere kaldı. Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth'un 4 gol kaydettiği mücadelede Arda Güler de rakip fileleri 2 kez sarsıp güne damga vurmayı başardı. Karşılaşmanın ardından konuşan Carlo Ancelotti, milli futbolcudan övgü dolu ifadelerle bahsetti.

ÖZEL OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Deplasmanda aldıkları beraberlik sonrasında açıklamalarda bulunan Ancelotti, basın toplantısındaki konuşmasında, "Arda, özel olduğunu gösterdi. Kaleye ne kadar yakın oynarsa o kadar iyi. Özel bir yeteneği var. Bu yeteneğini kaleye uzak olmaktan daha çok yakın olduğunda daha iyi gösterebiliyor." dedi.

Arda Güler'den bir gol daha!

İSTATİSTİKLERİ İLE PARLIYOR

Real Madrid formasıyla bu sezon ligde 4. kez ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda, İspanyol takımında en az süre alıp en çok gol atan futbolcu olarak öne çıktı.

Arda Güler yine sahnede! İşte o muhteşem gol

O BİR FENOMEN

Milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili Marca gazetesinin internet sitesinde de dikkat çeken değerlendirmelerde bulunularak manşetler atıldı: "Real Madrid'e bu sezon en son katılan futbolculardan Arda Güler, inanılmaz işler yapıyor. Türk futbolcu, buraya gelmeden sadece 18 yaşındaydı ve sadece Fenerbahçe'deki oyunuyla Türkiye'de tanınıyordu. Onu izlemek, Türkiye'ye gitmek ve 30 milyon avro ödemek gerekiyordu. Bugün Madrid istese onu 80 milyon avroya satabilir ama eflatun beyazlılar onu kiralamak bile istemiyor. Güler'de bir dünya yıldızlığı var. Bu sezon 6 gol attı. Arda bir fenomen."

BULDUĞUNU KAÇIRMIYOR

As gazetesi de Real Madrid'e attığı 4 golün ardından La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sıraya çıkan Villarrealli futbolcu Alexander Sorloth ve Arda Güler'i öne çıkararak, "Sorloth ve Güler şov" diye yazdı. Maç performansı için de "Real Madrid, Arda ile hiç beklemediği bir uzman buldu. Arda hiçbir pozisyonu kaçırmayan, çekiciliği olan bir solak." yorumunu yaptı.

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