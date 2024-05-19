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Karşıyaka Galatasaray maçına ara verildi! Buğrahan Tuncer orta parmak salladı, cinsel organını avuçladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Karşıyaka arasında oynanan maçta Buğrahan Tuncer krizi patlak verdi. Sarı kırmızılı oyuncu rakip tribünlere karşı orta parmağını gösterip cinsel organını tutunca karşılaşmaya ara verildi. Mücadeleyi ev sahibi 97-82 kazandı.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 23:05 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 23:17
Karşıyaka Galatasaray maçına ara verildi! Buğrahan Tuncer orta parmak salladı, cinsel organını avuçladı

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Karşıyaka İzmir'de karşılaştı. Ev sahibi ekip konuk ettiği sarı kırmızılılara karşı 9 sayı farkla öndeydi. Ancak Buğrahan Tuncer'in yeşil kırmızılı tribünlere karşı yaptığı hareketler güne damga vurdu.

Beş faulle oyun dışı kalan Tuncer, önce orta parmağını salladı ardından da cinsel organını avuçladı. Bu hareketler sonrası tribünlerden tepki yağdı ve maça ara verildi.

Karşıyaka Galatasaray maçında saha karıştı! 'Cinsel' organını...

*Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır

Maçı Karşıyaka 97-82 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

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