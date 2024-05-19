Mert Hakan Yandaş: Terör örgütü üyesi Hakan Şükür...

Dev derbiye ilk 11'de başlayan ve Fenerbahçe adına önemli performanslardan birine imza atan Mert Hakan Yandaş, kazandıkları karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Yandaş Başkan Ali Koç'un da kendilerini arayarak destek verdiğini söyledi.

DEMEK Kİ DOĞRU YOLDAYIM

Tansiyon seviyesi yüksek bir maçtan galip ayrıldıklarını belirten ve arkadaşlarını kutlayan deneyimli orta saha; " Aslında bugün bütün sezonun senaryosunu izledik ama gel gör ki 10 kişi bile onlardan daha iyi bir takım olduğumuz için bu sefer izin vermedik. Yine 4 senedir olduğu gibi bana saldıracaklar, kendi camiamızdan da bunu satın alanlar olacak. Bugün gösterdik ki birlik olursak bizi hiçbir şey durduramaz. FETÖ üyesi Hakan Şükür bana sallamış, görüyorum ki doğru yoldayım. Bu takımla gurur duyuyorum. Başkanımız Ali Koç devre arası bizi aradı ve inanılmaz bir konuşma yaptı. Bu galibiyet ona da armağan olsun!" dedi.