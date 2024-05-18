Sezonun tamamlanmasına iki hafta kala birbirinden iddialı takımların mücadelesi sürüyor. Üçüncü sıradaki yerini korumak isteyen Trabzonspor, bir alt basamağında yer alan Başakşehir'e konuk olacak. Bordo mavililer elde edeceği beraberlik veya galibiyetle sezonu bu sırada tamamlamayı garantileyecek. Eğer ev sahibi kazanırsa her şey son haftaya kalacak. Bu ihtimali rakibine vermeyi hiç istemeyen Fırtına aynı zamanda kupa finaline de hazır ve moralli çıkmak amacında. İki takımın zorlu mücadelesi nefes kesecek.
Başakşehir Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri haberimizde yer almaktadır.