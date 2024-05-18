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Başakşehir Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'de 37'inci hafta heyecanı devam ediyor. Bugün eş zamanlı oynanacak karşılaşmaların birinde sezonun üçüncüsü belirlenebilir. 61 puanlı Trabzonspor deplasmanda en yakın takipçisi Başakşehir'e konuk olacak. Bordo mavililer en az berabere kalarak yerini garantilemek ev sahibi ise rakibini yenip üstünlüğü eline alarak son haftayı da galibiyetle kapatıp UEFA Avrupa Ligi biletini kapmak amacında. İki takımın muhtemel 11'leri haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 15:13 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 15:13
Başakşehir Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri

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Sezonun tamamlanmasına iki hafta kala birbirinden iddialı takımların mücadelesi sürüyor. Üçüncü sıradaki yerini korumak isteyen Trabzonspor, bir alt basamağında yer alan Başakşehir'e konuk olacak. Bordo mavililer elde edeceği beraberlik veya galibiyetle sezonu bu sırada tamamlamayı garantileyecek. Eğer ev sahibi kazanırsa her şey son haftaya kalacak. Bu ihtimali rakibine vermeyi hiç istemeyen Fırtına aynı zamanda kupa finaline de hazır ve moralli çıkmak amacında. İki takımın zorlu mücadelesi nefes kesecek.

Başakşehir Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri haberimizde yer almaktadır.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de 37'inci hafta karşılaşması olarak oynanacak olan Başakşehir Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele Bein Sports 2, TOD TV ve beinconnect.com.tr'den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed - Duarte, Ba, Opoku, Dubois - Onur, Ömer Ali, Kemen, Deniz, Davidson - Piatek

Trabzonspor: Uğurcan - Meunier, Mendy, Denswil, Eren - Berat, Umut - Visca, Bardhi, Fountas - Onuachu

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 31'i Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 36 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 15, Başakşehir FK'nın 10 galibiyeti bulunurken 11 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de 31 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 11, Başakşehir FK'nın 10 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı.

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında 23 Aralık 2023 tarihinde Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Kupada ise bordo mavililer 1-0'lık skorla tur atlamıştı.

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Başakşehir Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri
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