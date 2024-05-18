Başakşehir Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 31'i Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 36 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 15, Başakşehir FK'nın 10 galibiyeti bulunurken 11 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de 31 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 11, Başakşehir FK'nın 10 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı.

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında 23 Aralık 2023 tarihinde Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Kupada ise bordo mavililer 1-0'lık skorla tur atlamıştı.