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Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi takımları çalıştırdı?

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, teknik direktörlük görevine Arne Slot'un getirildiğini duyrudu. Deneyimli çalıştırıcının İngiliz temsilcisindeki performansı şimdiden merak konusu. Peki, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi takımları çalıştırdı? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 19:24 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 19:24
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi takımları çalıştırdı?

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Jürgen Klopp'un ayrılığını açıklaması sonrasında yeni teknik direktör arayışına başlayan Liverpool, Feyenoord'da görev yapan Arne Slot ile anlaşmaya vardı. İngiliz temsilcisi yeni sezondan itibaren Slot yönetiminde karşılaşmalara çıkacak. Kariyerinde ilk kez ülke dışında mesleğini icra edecek antrenör hakkında internette araştırmalarda bulunuluyor. Peki, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar...

ARNE SLOT'UN FUTBOLCULUĞU

Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot, 17 Eylül 1978 tarihinde Hollanda'nın Bergentheim kentinde doğdu. 45 yaşındadır. Futbola VV Bergentheim'de başladı. Ardından PEC Zwolle'ye geçiş yaptı. Burada A takıma kadar yükseldi. 2002'de ise NAC Breda'ya imza atıp burada 5 yıl forma giydi. Bir sonraki adresi Sparta Rotterdam oldu ancak eski takımına kiralandı. 2013'te ise futbolculuk hayatına nokta koydu. Kariyerinde 391 karşılaşmaya çıkıp 81 gol attı ve 53 asist üretti.

ARNE SLOT'UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Saha içindeki kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe başlayan Arne Slot, ilk olarak PEC Zwolle'de alt yapı antrenörlüğü yaptı. 2014-2017 yılları arasında ise SC Cambuur'de çalıştı. AZ Alkmaar'da da yine yardımcı antrenör ve teknik direktörlük yaptı. 58 maçlık birinci adam serüveninde 1.93'lük puan ortalaması yakaladı ve kendisine Feyenoord'un kapısı açıldı. Yarattığı takımla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma ile final oynadı. Geçen sezonu şampiyon tamamladı. Bu sene de ikinci oldu. Parlattığı oyuncular yüksek bedellerle transfer yaptı. Rotterdam ekibinde 2.15 puanlık bir ortalama tutturdu. Gelecek sezondan itibaren Liverpool'un başarısı için ter dökecek.

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