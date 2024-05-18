PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de 4 futbolcu Galatasaray maçı kadrosuna alınmadı

Trendyol Süper Lig'de yarın akşam Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu belirlendi. Sarı lacivertlilerde dört yıldız listeye eklenmedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 22:53 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 22:54
Fenerbahçe’de 4 futbolcu Galatasaray maçı kadrosuna alınmadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyabilmek için yarın akşam RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Sarı lacivertli ekipte yarınki dev derbide kadroya alınmayan isimler belli oldu.

Galatasaray karşısında 3 puan mücadelesi verecek Kanarya'da Cengiz Ünder, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kadroya alınmadı.

Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecekCengiz Ünder sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek

Yarın akşam çıkacak sonuca göre İsmail Kartal ve öğrencileri İstanbulspor karşısında son maçta şampiyonluk kutlama ihtimalini elde edebilir. Aksi sonuçta ise Cimbom 24'üncü kez mutlu sona ulaşacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in yerine Yavuz Doğan getirildi
Bu ne israf bu ne şatafat! Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 73 kişiyle Roma’ya uçtu fondaşların ağzı kulaklarında!
Beşiktaş kendini yaktı!
Amasya’da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvana işkence edildi! Bakanlık harekete geçti: 5 kişi tutuklandı
Üçüncülük savaşı Trabzonspor’un
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı? Dikkat çeken ambulans detayı! O polis şefinin bağlantısı ortaya çıktı
Çocukluk videolarını ilk kez paylaştı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu doğum gününde annesi Suphiye Orancı’ya seslendi: Sen hiç göremedin...
Eski Mossad Başkan Yardımcısı Ben Barak’tan bomba itiraf: Gazze savaşını kaybettik ve İsrail ekonomisi çöküyor
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman Dijital Telif Yasası için kritik tarihi açıkladı: Google geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den FETÖvari kumpasçılara uyarı: Başlar ezilir | Flaş Çetin Doğan çıkışı
Başörtülü hakime ’reddi hakim’ talebinde bulunan avukatlara Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sert tepki: Eski Türkiye kafası! Soruşturma başlatıldı
Beylikdüzü’nde hastane odasında cansız bedeni bulunan hemşire Selin Bilgin’in şüpheli ölümü: İlaç doktorun cebinden çıktı!
Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belli oldu mu? Adli Tıp incelemesi tamamlandı!
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ını torbacısı sattı: Birlikte içerdik! Feyza Civelek duruşmaya zorla getirilecek
Emeklilere destek yağacak! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, ücretsiz tatil imkanı
SON DAKİKA