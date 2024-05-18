Fenerbahçe’de 4 futbolcu Galatasaray maçı kadrosuna alınmadı

Şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyabilmek için yarın akşam RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Sarı lacivertli ekipte yarınki dev derbide kadroya alınmayan isimler belli oldu.

Galatasaray karşısında 3 puan mücadelesi verecek Kanarya'da Cengiz Ünder, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kadroya alınmadı.

Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek

Yarın akşam çıkacak sonuca göre İsmail Kartal ve öğrencileri İstanbulspor karşısında son maçta şampiyonluk kutlama ihtimalini elde edebilir. Aksi sonuçta ise Cimbom 24'üncü kez mutlu sona ulaşacak.