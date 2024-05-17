PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Arda Güler için gelen teklif gizli anlaşma yüzünden reddedildi! İşte o madde

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler için geçtiğimiz günlerde Arsenal'den teklif geldiği dünya basınında geniş yer bulmuştu. İspanyol devinin bu öneriyi neden kabul etmediği ortaya çıktı. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 16:13 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 16:43
Arda Güler için gelen teklif gizli anlaşma yüzünden reddedildi! İşte o madde

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezon başında İspanya'nın Real Madrid takımına 20 milyon euro bonservis, 10 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay ile transfer olan Arda Güler, kariyerinin en güzel günlerini yaşıyor. 19 yaşındaki 10 numara gittiği İspanya'da Süper Kupa ve La Liga şampiyonluğu kazanırken Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmaya da bir o kadar yakın. Finalde Dortmund ile eşleşecek takımına katkıda bulunmak isteyen genç yıldız için gelen teklifler de var ancak geri çevrildi.

Sebebi ise herkesi şaşırtacak.

EURO 2024 öncesi adeta gaza basan Arda Güler, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Sol ayağını kullandığı her an harikalar yaratan ve goller atan süper solak, 350 dakika içerisinde 4 kez rakip fileleri sarsıp çalımları ve oyun zekasıyla da ön plana çıktı. Takımda yer alan yıldızların yanı sıra Carlo Ancelotti'nin gelecek sezonki planlarında kendisinin bulunup bulunmadığı yönünde şüpheler vardı.

İtalyan teknik adam her açıklamasında oyuncusuna güvendiğini ve zamanı gelince oynatacağını üzerine basa basa söylerken geçtiğimiz günlerde attığı gol sonrası ise "Top ona aşık" açıklamasında bulundu. Şampiyonluk sonrasında daha fazla süre verdiği öğrencisini gelecek sene de kadroda tutmak isteyen deneyimli hoca, özel yeteneği adeta koruma altına aldı.

Birçok takım Real Madrid'de çok fazla süre bulamayacağını düşündüğü Arda Güler için İspanyol takımının kapısını çaldı. Daha önce Fenebrahçe'de de oynarken kendisine teklifler yağan Arda'nın bonservisine transfer olduğu dönemden daha yüksek bonservis önerildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, şampiyonluğa oynadığı bir sezonun ardından bu kez Arda Güler'i Londra'ya getirmek için kolları sıvadı. Yapılan görüşmelerde ise 45 milyon euro önerildi. Ancak bu teklif geri çevrildi.

Arda Güler geridek alan lig maçında sonradan oyuna girse de gol atmayı başardı. La Liga'nın 37'inci haftasında ise Villarreal ile karşılaşacak takımıyla zorlu bir maça çıkacak. İlk 11'de olup olmayacağı henüz net değil ancak oynaması bekleniyor. Asıl hedef ise Şampiyonlar Ligi finali. Ancelotti'nin as oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor.

Arda Güler'in Barcelona istedikten sonra devreye giren Real Madrid'e imza atıp hayallerinin takımına gitmesi sonrasında Arsenal'in teklifinin reddedilmesi gündemden düşmüyor. 6 kulübün de kiralık olarak imza attırmak istediği yıldız oyuncu için önerilerin geri çevrilme sebebi Florentino Perez ile yaptığı gizli anlaşma.

Arda'nın soyunma odasındaki yerini terk etme konusundaki bu isteksizliğinin bir nedeni var: Florentino Pérez ile yaptığı 'gizli' bir anlaşma... Başkan Perez ile Arda Güler arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre, ne Arda Güler ne de Real Madrid onun ayrılması için gelebilecek herhangi bir teklifi dinlemeyecekti. İspanyol devi, Arda Güler için gelen bu teklifleri geri çevirdi. Transfer için tek seçenek kiralık bir anlaşmaydı, ancak bu yol bile tercih edilmedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Tarım Ekosistemi Buluşması’nda önemli açıklamalar! Çiftçiye peş peşe müjdeler... Yeni kredi ve hibe limitleri
FETÖ kumpasın göbeğinde! Ankara Emniyeti’nde ’emniyetsiz’ işler yanıt bekleyen sorular... Kukla, kuklacı ve komplonun kilit aktörleri
Serdar Sertçelik’in kaçış trafiği belli oldu! Ankara’dan Kos’a firarın mimarı ortaya çıktı! Medya bu işin neresinde? Uğur Dündar’ı yazı dizisi ele verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: O hastalar ilaçlarını artık aile hekimlerine yazdırabilecek | Emeklilerle ilgili yeni çalışma
İsrail Lahey’de dünya ile resmen dalga geçti! Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırımı inkar edip Güney Afrika’yı suçladılar
Balıkesir’de motokuryelik yapan Ata Emre Akman’ın katilinden kan donduran ifade: Tersledi, bıçakladım!
Son dakika: Erkan Yolaç hayata gözlerini yumdu! ’Evet-Hayır’ yetim kaldı... 1960’ta radyo ile başlayan ekranları süsleyen renkli kariyer
Evine baskın yapılmıştı! Şarkıcı Kalben’i arkadaşı ele vermiş! Önce şantaj sonra ihbar: Enstrümanların içerisine uyuşturucu koyuyor
Son dakika: Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı!
Yerli ve milli otomobil TOGG’dan sıfır faizli 12 ay vadeli kredi kampanyası! Araç sahibi olmak isteyenler dikkat: Son 4 gün!
SSK VE BAĞ-KURLUYA ZAM HESABI | Merkez’in enflasyon anketi hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
Son dakika: Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi sona erdi! Instagram hesabından duyurdu
SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk edildi! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu
MEMURA ‘FARK’LI ZAM! Yüzde 20’lik zamla memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor…
6-8 Ekim olayları davasında 10 yıl sonra karar! Selahattin Demirtaş’a 42 yıl hapis... Ahmet Türk’e 10 Figen Yüksekdağ’a 30 yıl
SON DAKİKA