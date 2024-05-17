Arda Güler için gelen teklif gizli anlaşma yüzünden reddedildi! İşte o madde

Sezon başında İspanya'nın Real Madrid takımına 20 milyon euro bonservis, 10 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay ile transfer olan Arda Güler, kariyerinin en güzel günlerini yaşıyor. 19 yaşındaki 10 numara gittiği İspanya'da Süper Kupa ve La Liga şampiyonluğu kazanırken Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmaya da bir o kadar yakın. Finalde Dortmund ile eşleşecek takımına katkıda bulunmak isteyen genç yıldız için gelen teklifler de var ancak geri çevrildi.
Sebebi ise herkesi şaşırtacak.
EURO 2024 öncesi adeta gaza basan Arda Güler, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Sol ayağını kullandığı her an harikalar yaratan ve goller atan süper solak, 350 dakika içerisinde 4 kez rakip fileleri sarsıp çalımları ve oyun zekasıyla da ön plana çıktı. Takımda yer alan yıldızların yanı sıra Carlo Ancelotti'nin gelecek sezonki planlarında kendisinin bulunup bulunmadığı yönünde şüpheler vardı.
İtalyan teknik adam her açıklamasında oyuncusuna güvendiğini ve zamanı gelince oynatacağını üzerine basa basa söylerken geçtiğimiz günlerde attığı gol sonrası ise "Top ona aşık" açıklamasında bulundu. Şampiyonluk sonrasında daha fazla süre verdiği öğrencisini gelecek sene de kadroda tutmak isteyen deneyimli hoca, özel yeteneği adeta koruma altına aldı.