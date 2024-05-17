Arda Güler için gelen teklif gizli anlaşma yüzünden reddedildi! İşte o madde

Birçok takım Real Madrid'de çok fazla süre bulamayacağını düşündüğü Arda Güler için İspanyol takımının kapısını çaldı. Daha önce Fenebrahçe'de de oynarken kendisine teklifler yağan Arda'nın bonservisine transfer olduğu dönemden daha yüksek bonservis önerildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, şampiyonluğa oynadığı bir sezonun ardından bu kez Arda Güler'i Londra'ya getirmek için kolları sıvadı. Yapılan görüşmelerde ise 45 milyon euro önerildi. Ancak bu teklif geri çevrildi.

Arda Güler geridek alan lig maçında sonradan oyuna girse de gol atmayı başardı. La Liga'nın 37'inci haftasında ise Villarreal ile karşılaşacak takımıyla zorlu bir maça çıkacak. İlk 11'de olup olmayacağı henüz net değil ancak oynaması bekleniyor. Asıl hedef ise Şampiyonlar Ligi finali. Ancelotti'nin as oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor.

Arda Güler'in Barcelona istedikten sonra devreye giren Real Madrid'e imza atıp hayallerinin takımına gitmesi sonrasında Arsenal'in teklifinin reddedilmesi gündemden düşmüyor. 6 kulübün de kiralık olarak imza attırmak istediği yıldız oyuncu için önerilerin geri çevrilme sebebi Florentino Perez ile yaptığı gizli anlaşma.

Arda'nın soyunma odasındaki yerini terk etme konusundaki bu isteksizliğinin bir nedeni var: Florentino Pérez ile yaptığı 'gizli' bir anlaşma... Başkan Perez ile Arda Güler arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre, ne Arda Güler ne de Real Madrid onun ayrılması için gelebilecek herhangi bir teklifi dinlemeyecekti. İspanyol devi, Arda Güler için gelen bu teklifleri geri çevirdi. Transfer için tek seçenek kiralık bir anlaşmaydı, ancak bu yol bile tercih edilmedi.