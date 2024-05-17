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Formula 1 İtalya Grand Prix'i saat kaçta ve hangi kanalda?

Birbirinden iddialı markaların ve pilotların yarıştığı Formula 1'de İtalya Grand Prix'i heyecanı yaşanıyor. Son olarak Miami'de gerçekleştirilen kıyasıya yarışın ardından bu maraton yeniden Avrupa'dan devam edecek. Adresi ise italya. Emilia-Romagna pistinde pilotlar araçlarının başına geçecek ve en iyi süreyi elde edebilmeye çalışacak. Diğer yandan hız tutkunları da yayın bilgilerini merak ederek öğrenmeye çalışıyor. Peki, Formula 1 İtalya Emilia-Romagna Grand Prix'i saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 18:49 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 18:54
Formula 1 İtalya Grand Prix’i saat kaçta ve hangi kanalda?

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Milyonlarca motor sporları seyircisini her hafta ekran başına kilitleyen Formula 1'de yeni bir maraton daha başlıyor. İtalya'nın Emilia-Romagna pistinde gerçekleştirilecek yarış öncesinde hazırlık ve antrenman turları için pilotlar araçlarının başına geçecek. Ardından pazar günü ise yarışta kozlarını paylaşarak ilk sırada damalı bayrağı görebilmek için gaza basacaklar. Max Verstappen'in Çin'de kaybetmesiyle birlikte farklı bir ismin bu hafta da kazanabilme ihtimali üzerinde duruluyor. Hollandalı pilot ise yerini kaptırmamayı hedefliyor. Yarış severler de araştırmalarda bulunarak bu heyecana ortak olup izlemeyi arzu ediyor. Peki, Formula 1 İtalya Emilia-Romagna Grand Prix'i saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

FORMULA 1 İTALYA GRAND PRİX'İ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bu hafta İtalya'da düzenlenecek Formula 1 yarışı saat 16.00'da başlayacak. Emilia-Romagna pistinde 3 günün planlaması da belli oldu. Buna göre belirlenen saatler aşağıdaki gibi açıklandı. Yarışlar Bein Sports'tan izlenebilecek.

17 Mayıs Cuma
1. Antrenman Turları: 13.30-14.30
2. Antrenman Turları: 18.00-19.00

18 Mayıs Cumartesi
3. Antrenman Turları: 13.30-14.30
Sıralama Turları: 17.00-18.00

19 Mayıs Pazar
Yarış: 16.00

Formula 1'de son yarışı Lando Norris kazandıFormula 1'de son yarışı Lando Norris kazandı

FORMULA 1 SÜRÜCÜLER KLASMANI PUAN DURUMU

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 136
2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 103
3 Charles Leclerc MON FERRARI 98
4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 83
5 Carlos Sainz ESP FERRARI 83
6 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 41
7 George Russell GBR MERCEDES 37
8 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 33
9 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 27
10 Yuki Tsunoda JPN RB HONDA RBPT 14
11 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 9
12 Oliver Bearman GBR FERRARI 6
13 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 6
14 Daniel Ricciardo AUS RB HONDA RBPT 5
15 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 1
16 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1
17 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 0
18 Zhou Guanyu CHN KICK SAUBER FERRARI 0
19 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 0
20 Valtteri Bottas FIN KICK SAUBER FERRARI 0
21 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0


FORMULA 1 MARKALAR KLASMANI PUAN DURUMU

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 239
2 FERRARI 187
3 MCLAREN MERCEDES 124
4 MERCEDES 64
5 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 42
6 RB HONDA RBPT 19
7 HAAS FERRARI 7
8 ALPINE RENAULT 1
9 WILLIAMS MERCEDES 0
10 KICK SAUBER FERRARI 0

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