Formula 1 İtalya Grand Prix’i saat kaçta ve hangi kanalda?

Milyonlarca motor sporları seyircisini her hafta ekran başına kilitleyen Formula 1'de yeni bir maraton daha başlıyor. İtalya'nın Emilia-Romagna pistinde gerçekleştirilecek yarış öncesinde hazırlık ve antrenman turları için pilotlar araçlarının başına geçecek. Ardından pazar günü ise yarışta kozlarını paylaşarak ilk sırada damalı bayrağı görebilmek için gaza basacaklar. Max Verstappen'in Çin'de kaybetmesiyle birlikte farklı bir ismin bu hafta da kazanabilme ihtimali üzerinde duruluyor. Hollandalı pilot ise yerini kaptırmamayı hedefliyor. Yarış severler de araştırmalarda bulunarak bu heyecana ortak olup izlemeyi arzu ediyor. Peki, Formula 1 İtalya Emilia-Romagna Grand Prix'i saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır.
FORMULA 1 İTALYA GRAND PRİX'İ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bu hafta İtalya'da düzenlenecek Formula 1 yarışı saat 16.00'da başlayacak. Emilia-Romagna pistinde 3 günün planlaması da belli oldu. Buna göre belirlenen saatler aşağıdaki gibi açıklandı. Yarışlar Bein Sports'tan izlenebilecek.
17 Mayıs Cuma
1. Antrenman Turları: 13.30-14.30
2. Antrenman Turları: 18.00-19.00
18 Mayıs Cumartesi
3. Antrenman Turları: 13.30-14.30
Sıralama Turları: 17.00-18.00
19 Mayıs Pazar
Yarış: 16.00
FORMULA 1 SÜRÜCÜLER KLASMANI PUAN DURUMU
|1
|Max Verstappen
|NED
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|136
|2
|Sergio Perez
|MEX
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|103
|3
|Charles Leclerc
|MON
|FERRARI
|98
|4
|Lando Norris
|GBR
|MCLAREN MERCEDES
|83
|5
|Carlos Sainz
|ESP
|FERRARI
|83
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|MCLAREN MERCEDES
|41
|7
|George Russell
|GBR
|MERCEDES
|37
|8
|Fernando Alonso
|ESP
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|33
|9
|Lewis Hamilton
|GBR
|MERCEDES
|27
|10
|Yuki Tsunoda
|JPN
|RB HONDA RBPT
|14
|11
|Lance Stroll
|CAN
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|9
|12
|Oliver Bearman
|GBR
|FERRARI
|6
|13
|Nico Hulkenberg
|GER
|HAAS FERRARI
|6
|14
|Daniel Ricciardo
|AUS
|RB HONDA RBPT
|5
|15
|Esteban Ocon
|FRA
|ALPINE RENAULT
|1
|16
|Kevin Magnussen
|DEN
|HAAS FERRARI
|1
|17
|Alexander Albon
|THA
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|18
|Zhou Guanyu
|CHN
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|19
|Pierre Gasly
|FRA
|ALPINE RENAULT
|0
|20
|Valtteri Bottas
|FIN
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|21
|Logan Sargeant
|USA
|WILLIAMS MERCEDES
|0
FORMULA 1 MARKALAR KLASMANI PUAN DURUMU
|1
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|239
|2
|FERRARI
|187
|3
|MCLAREN MERCEDES
|124
|4
|MERCEDES
|64
|5
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|42
|6
|RB HONDA RBPT
|19
|7
|HAAS FERRARI
|7
|8
|ALPINE RENAULT
|1
|9
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|10
|KICK SAUBER FERRARI
|0