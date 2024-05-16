SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İspanya'da Arda Güler'e şok! Neden olduğunu kimse anlamadı

İspanya La Liga'da Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan Arda Güler, son haftalarda eflatun beyazlıların en golcü futbolcularından biri oldu. Carlo Ancelotti'nin 'futbol topu ona aşık' dediği Arda Güler'in İspanya'da o ödüle aday gösterilmemesi şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 11:29 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 11:29
İspanya’da Arda Güler’e şok! Neden olduğunu kimse anlamadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Real Madrid'de son haftaların en çok konuşulan isimlerinden olan Arda Güler, İspanya'da yılın en iyi genç oyuncusu listesine dahil edilmedi.

İspanya’da Arda Güler’e şok! Neden olduğunu kimse anlamadı

ARDA GÜLER LİSTEDE YOK!

Listede Barcelona'dan Lamine Yamal ve Cubarsi , Valencia'dan Javi Guerra, Real Madrid'den Rodrygo, Girona'dan Couto, Miguel Gutiérrez ve Savinho, Real Betis'ten Johnny, Athletic Club'dan Nico Williams ve Real Sociedad'dan Kubo bulunuyor.

İspanya’da Arda Güler’e şok! Neden olduğunu kimse anlamadı

İSPANYA'DA ŞAŞKINLIK

Real Madrid formasıyla son haftalarda ilk 11'de başlayan Arda Güler, Real Sociedad, Granada ve Deportivo Alaves karşısında fileleri havalandırmıştı.

İspanya’da Arda Güler’e şok! Neden olduğunu kimse anlamadı

Milliyet'in İspanyol basınından derlediği habere göre; Arda Güler'in gelecek sezon da takımda kalmasını sağlayacak performansa imza attığını okuyucularına aktarmıştı.

İspanya’da Arda Güler’e şok! Neden olduğunu kimse anlamadı

A Milli yıldızın, en iyi genç oyuncu listesinde olmaması İspanya'da şaşkınlıkla karşılandı.

İspanya’da Arda Güler’e şok! Neden olduğunu kimse anlamadı

Kulübe yakın kaynaklar, "Arda son haftalarda sahip olduğu büyük yeteneği gösterdi, bu nedenle LaLiga'nın en iyi genç oyuncusu ödülü için neden adaylar arasında olmadığını anlamak zor." ifadelerini kullandı.

İspanya’da Arda Güler’e şok! Neden olduğunu kimse anlamadı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Terör ’Pers’pektifi! Türkiye koordinat verip ’müdahale edin’ diyor Tahran kol kanat geriyor... PKK elebaşları İran’da mı barınıyor?
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 8 gözaltı! 3 sivil 1 komiser 4 emniyet görevlisi
Trendyol
Rekabet Kurulu açıkladı: Google’a 296 milyon 84 bin lira para cezası!
MİT’ten Hakurk’ta nokta operasyon: PKK/KCK’li teröristler Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var
FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişmeler: Yeni gözaltılar var! Yurt dışına kaçma nedeni belli oldu! Planı kurdu ailesi maşa oldu
Galatasaray’dan çok konuşulacak hamle! Milli golcü geliyor
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Avrupalı liderler panikte: Sıra hangi isimde?
ABD’li profesörün hedefi Mardin akrebiymiş! Soruşturmada dikkat çeken detaylar
Örgütün gizli kasası Bahar Candan çıktı! Sazan sarmalı yöntemiyle 41.5 milyon Liralık vurgun! %25 indirimli satış vaadiyle...
Trakya’da hayata geçirilecek! Tarım Kredi’den et fiyatlarını düşürecek hamle
Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi! Artık gece gündüz ayrımı yapılmayacak: 160 gösterge rakamı üzerinden hesaplanacak
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
SON DAKİKA