İspanya’da Arda Güler’e şok! Neden olduğunu kimse anlamadı

Real Madrid'de son haftaların en çok konuşulan isimlerinden olan Arda Güler, İspanya'da yılın en iyi genç oyuncusu listesine dahil edilmedi.
Real Madrid'de son haftaların en çok konuşulan isimlerinden olan Arda Güler, İspanya'da yılın en iyi genç oyuncusu listesine dahil edilmedi.
ARDA GÜLER LİSTEDE YOK!
Listede Barcelona'dan Lamine Yamal ve Cubarsi , Valencia'dan Javi Guerra, Real Madrid'den Rodrygo, Girona'dan Couto, Miguel Gutiérrez ve Savinho, Real Betis'ten Johnny, Athletic Club'dan Nico Williams ve Real Sociedad'dan Kubo bulunuyor.
İSPANYA'DA ŞAŞKINLIK
Real Madrid formasıyla son haftalarda ilk 11'de başlayan Arda Güler, Real Sociedad, Granada ve Deportivo Alaves karşısında fileleri havalandırmıştı.
Milliyet'in İspanyol basınından derlediği habere göre; Arda Güler'in gelecek sezon da takımda kalmasını sağlayacak performansa imza attığını okuyucularına aktarmıştı.
A Milli yıldızın, en iyi genç oyuncu listesinde olmaması İspanya'da şaşkınlıkla karşılandı.
Kulübe yakın kaynaklar, "Arda son haftalarda sahip olduğu büyük yeteneği gösterdi, bu nedenle LaLiga'nın en iyi genç oyuncusu ödülü için neden adaylar arasında olmadığını anlamak zor." ifadelerini kullandı.