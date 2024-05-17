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Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig 37. Hafta

Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında Beşiktaş evinde Hatayspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlı ekip oynayacağı mücadelede elde edeceği skorla Avrupa kupaları bileti şansını artırmak ve üçlü averajda durumu eşitlemeye yakın olmak istiyor. Bordo beyazlılar ise zorlu deplasmandan 3 puan alarak dönmek ve küme düşme hattından kurtulabilmek için ilk adımı atmak amacında. Kritik randevuya dair detaylar da merak konusu. Peki, Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 22:27 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 22:27
Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig 37. Hafta

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Bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan ve gelecek sene Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ihtimalini sonuna kadar zorluyor. Siyah beyazlılar Türkiye Kupası finali öncesinde elde edeceği skorla birlikte moralli bir şekilde Olimpiyat Stadyumu'na ayak basmak amacında. Rakip ise Hatayspor. Bordo beyazlılar da zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek bir kez daha Süper Lig'de oynama şansı için evindeki karşılaşmaya çıkmaya çalışacak. Peki, Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 37'inci haftasında oynanacak olan Beşiktaş Hatayspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı izlenebilecek. Ayrıca TOD TV ve Beinconnect.com.tr'den naklen yayınlanacak.

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BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

  • Bu sezon Hatayspor'a konuk olduğu Süper Lig maçını 2-1 kazanan Beşiktaş, lig tarihinde rakibini üst üste iki kez mağlup edemedi (hükmen galibiyetler hariç).
  • Hatayspor'un Süper Lig tarihinde aldığı en farklı mağlubiyet, Beşiktaş deplasmanında çıktığı ilk maçta geldi (Mayıs 2021; 0-7). Hatay ekibi, siyah-beyazlı rakibiyle oynadığı diğer beş Süper Lig maçının toplamında kalesinde altı gol gördü (2G 2B 1M; hükmen mağlubiyetler hariç).
  • Seyircisi önünde oynadığı son iki Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Beşiktaş (Serdar Topraktepe), bu sezon aynı teknik direktör yönetiminde üst üste üç iç saha galibiyeti alamadı (2; Şenol Güneş, Burak Yılmaz & Fernando Santos).
  • İstanbul takımlarına konuk olduğu son beş Süper Lig maçından puan çıkaramayan Hatayspor, bu deplasmanda yaşadığı en uzun mağlubiyet serisini sona erdirmek istiyor.
  • Temmuz 2020'deki 2-0'lık Fenerbahçe galibiyetinden bu yana Süper Lig'de mücadele ettiği hiçbir sezonun son iç saha maçını kazanamayan Beşiktaş (2B 1M), daha önceki altı sezonu da seyircisi önünde 3 puan alarak kapatmıştı.
  • Özhan Pulat göreve geldikten sonra oynadığı iki Süper Lig maçında 4 puan toplayan Hatayspor (1G 1B), daha önceki sekiz karşılaşmada biriktirdiği puanı eşitledi (1G 1B 6M).
  • Süper Lig'de bu sezon Samsunspor'un (536) ardından en fazla faul yapan iki takım Hatayspor (506) ve Beşiktaş (504).
  • Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olan Omar Colley (7), ilk yarıda oynanan Hatayspor maçında rakip fileleri havalandırmıştı.
  • Süper Lig'de çıktığı son dört maçta üç gole doğrudan katkı sağlayan Jackson Muleka (2 gol & 1 asist), daha önceki 46 karşılaşmada yaptığı toplam gol katkısını eşitledi (3 gol).
  • Geçen hafta Hatayspor'un Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta iki asist yapan Rui Pedro, Hatay ekibi adına oyuna sonradan girdiği bir Süper Lig karşılaşmasında iki gol pası veren ilk oyuncu oldu.

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