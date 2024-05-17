Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig 37. Hafta

Bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan ve gelecek sene Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ihtimalini sonuna kadar zorluyor. Siyah beyazlılar Türkiye Kupası finali öncesinde elde edeceği skorla birlikte moralli bir şekilde Olimpiyat Stadyumu'na ayak basmak amacında. Rakip ise Hatayspor. Bordo beyazlılar da zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek bir kez daha Süper Lig'de oynama şansı için evindeki karşılaşmaya çıkmaya çalışacak. Peki, Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 37'inci haftasında oynanacak olan Beşiktaş Hatayspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı izlenebilecek. Ayrıca TOD TV ve Beinconnect.com.tr'den naklen yayınlanacak.

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