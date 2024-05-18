Süper Lig’de küme düşme hattı alev alev! Bu akşam hangi maçlar var? Puan durumu

Bu sezon aldıkları puanlarla alt sıralardan kurtulamayan takımların kümede kalma mücadelesi devam ediyor. Son 2 haftada alacakları puanlarla en üst organizasyonda yer almayı hedefleyen kulüpler kritik karşılaşmalara çıkacak. Farklı adreslerde kıyasıya rekabete sahne olacak 90 dakikalaron sonuçları hem tarafları hem de rakipleri ekileyebilecek. Bu yüzden her gol kritik önem taşıyor. Heyecan dolu akşamda küme düşecek yeni takımlar da belli olabilir. Peki hangi takım kaçıncı sırada ve bu akşam kiminle karşı karşıya gelecek? Küme düşme hattında bu akşam hangi maçlar var? Puan durumu haberimizde yer almaktadır

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Beşiktaş - Hatayspor

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük

Kayserispor - Konyaspor

Samsunspor - Alanyaspor

Samsunspor küme düşme hattındaki en avantajlı takım olarak değerlendiriliyor

KÜME DÜŞME HATTINDA SON DURUM

Samsunspor: 42 puan

Yeniden yükseldiği Süper Lig'de gücünü göstermeyi başarsa da istikrar konusunda sıkıntılar çeken Samsunspor her ne kadar 5 puan önde bulunsa da küme dülme hattında yer alıyor. Alanyaspor'u ağırlayacak Karadeniz ekibi galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Hatayspor: 37 puan

Küme düşme hattının en önemli adaylarından biri olan Hatayspor, 37 puanla 17'inci sırada yer alıyor. Bu akşam Beşiktaş deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.

Gaziantep FK: 38 puan



Güneydoğu temsilcisi geçen hafta Adana Demirspor'u yenerek büyük bir başarıya imza attı. Şu an 2 maçları kaldı ve ilk rakip direkt rakibi olan Fatih Karagümrük. Kırmızı siyahlılar kazanarak işi bitirmek ve en üst ligde kalmak amacında.

Fatih Karagümrük: 37 puan

İstanbul temsilcisi tarihinin en kötü sezonunda yer aldığı dönemi son 2 maç kazanıp ligde kalarak bir nebze de olsa telafi etmek istiyor. Gümrük eğer bu akşam deplasmandan zaferle dönerse kümede kalma açısından büyük bir avantaj elde edecek.

Konyaspor: 40 puan

Bu sezonun en dalgalı performanslarından birini gösteren ve küme düşme hattına çok yakın bir konumda bulunan Konyaspor da en yakın rakibi Kayserispor ile karşılaşacak. Kendisinden 1 puan üstteki sarı kırmızılıları yenmesi halinde çok önemli bir zafer kazanmış olacak.

Kayserispor: 41 puan

Burak Yılmaz ile devam ettiği sezonda küme düşme hattına her ne kadar Konyaspor gibi yakın olsa da sarı kırmızılılar 4 puan önde bulunuyor. Bu akşam karşılaşacakları Konyaspor'u deplasmanda yenmeleri halinde ligde kalacaklar.

MKE Ankaragücü: 39 puan

Tarihindeki en kötü dönemlerden birini geçiren MKE Ankaragücü'nün rakibi 19'uncu sıradaki Pendikspor. Sarı lacivertli ekip kazanması halinde ligde kalmayı garantileyebilir. Bunun için sahaya çıkacaklar.

Pendikspor: 36 puan

Küme düşme hattında durumu en dezavantajlı takım olarak göze çarpan Pendikspor'a sadece kazanması yetmiyor. Rakiplerinin de kaybetmesi gerekiyor. Ankara'da galibiyet isteyen İstanbul temsilcisini kritik bir maç bekliyor.