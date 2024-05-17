Dortmund Barış için geliyor: Alman devi, Galatasaray’ın jokerini derbide izleyecek!

Alman ekibinin gözlemcilerinin milli oyuncuyu derbide takip edeceği ve sezon sonunda resmi adımların atılacağı öğrenildi. Barış Alper Yılmaz 'ı Dortmund dışında başka kulüpler de yakından takip ediyor. Alman kulübü Dortmund dışında İtalyan, Fransız ve İngiliz kulüplerinin de sezon sonunda Galatasaray ile temasa geçeceği konuşuluyor.

2027'DE SONA ERİYOR

Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz'dan Sarı-Kırmızılılar 20 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir bekliyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, astronomik bir bonservis geliri hedefliyor. Bu yüzden de transfer görüşmelerinde acele etmek istemiyor. Genç yıldız, Euro 2024'te forma giydikten sonra transfer pazarlıklarına başlamayı düşünüyorlar. Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasını 53 maçta giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performansa imza attı.