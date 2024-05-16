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Galatasaray'dan çok konuşulacak hamle! Milli golcü geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler şampiyonluğa çevrildi. Sarı kırmızılılar pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'den 1 puan alması halinde sahasında şampiyonluk kutlayacak. Aslan bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarına devam ederken milli yıldızı gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 09:37 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 09:37
Galatasaray’dan çok konuşulacak hamle! Milli golcü geliyor

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray üst üste ikinci şampoiyonluk için geri sayıma geçti. Aslan, ligin kalan son iki haftasında 1 puan elde etmesi halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

Sarı kırmızılılarda ana hedef, Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmayı kazanarak taraftarına çifte bayram yaşatmak.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

Galatasaray'ın derbiyi kaybetmesi halinde ise gözler son hafta oynanacak Konyaspor maçına çevrilecek. Konyaspor'un düşme tehlikesi yaşaması Galatasaray için maçı zora sokabilir.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM

Galatasaray'da gözler bir yandan da transfer dönemine çevrilmiş durumda. Sarı kırmızılılarda her ne kadar başkanlık seçimi yapılacak olsa da çalışmalar aksamıyor.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

Teknik direktör Okan Buruk'ın raporuna göre hareket eden yönetim, takımdan ayrılacak olan isimleri de belirledi.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

6 AYRILIK

Muslera ve Torreira ile yeni sözleşme imzlayan sarı kırmızılılar, yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayıracak.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

Bu isimlerin başında, neredeyse hiç katkı alınamayan Serge Aurier ve Ndombele geliyor. Galatasaray, kiralık olarak kadrosunda bulunan Carlos Vinicius ile de yola devam etmeyecek.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

Aslan, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Zaha, Tete ve Sergio Oliveira içinse gelen teklifleri değerlendirecek.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

SANCHEZ VE NELSSON KARARI

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın stoper partnerlerine teklifler gelmeye devam ediyor. Aslan Nelsson ve Davinson için İtalyan kulüpleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

Sarı kırmızılılarda hedef iki ismi de 20 milyon euronun üzerinde rakamlar satmak.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

ZIYECH TAKIMDA KALDI!

Galatasaray'da ligin ilk yarısında yokları oynayan Hakim Ziyech, Afrika Kupası'nın ardından ise hayat buldu.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

Takıma her hafta gol ve asist katkısı yapmaya başlayan Faslı yıldız için sarı kırmızılılar opsiyonu kullandı.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

BARIŞ ALPER'E TEKLİFLER VAR!

Galatasaray'da sezonun flaş isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz, performansının her hafta üstüne koyarak devam ediyor.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

Sarı kırmızılıların yıldızı için dev teklifler gelse de Aslan, teklifleri dinlemek için EURO 2024'ün sonunu bekleyecek.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

MERTENS BİLMECESİ!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dries Mertens'in geleceği merak konusu.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

Son haftalarda gösterdiği performansla takımını sırtlayan Belçikalı yıldızın ülkesine dönmesi bekleniyordu.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

Ancak sarı kırmızılıların 1 yıl daha mukavele imzalamak istediği yıldız 10 numaranın kafası karışmış durumda.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

Mertens, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray ile sözleşme görüşmelerine başlayacağını duyurmuştu.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

ICARDI KALACAK MI?

Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansıyla lige damga vuran Mauro Icardi'nin de takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

Özellikle Arabistan ve Amerika'dan önemli teklifler alan Arjantinli yıldızın geleceği de bilinmezliğini koruyor.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

FORVET HAMLESİ!

Takıma katılacak isimler için de çalışmalarını yürüten sarı kırmızılılar, flaş bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım, Galatasaray'ın radarına girdi.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

Fransız ekibinin Bertuğ'u kiralamak istediği belirtilirken, Aslan'ın satın alma opsiyonlu kiralana şeklinde bir girişim yapabileceği belirtildi.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

Fransız kulübü, genç forveti Atakaş Hatayspor'dan 5.4 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Milli yıldıza kanca

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