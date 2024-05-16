TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM Galatasaray'da gözler bir yandan da transfer dönemine çevrilmiş durumda. Sarı kırmızılılarda her ne kadar başkanlık seçimi yapılacak olsa da çalışmalar aksamıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'ın raporuna göre hareket eden yönetim, takımdan ayrılacak olan isimleri de belirledi.

6 AYRILIK Muslera ve Torreira ile yeni sözleşme imzlayan sarı kırmızılılar, yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayıracak.

Bu isimlerin başında, neredeyse hiç katkı alınamayan Serge Aurier ve Ndombele geliyor. Galatasaray, kiralık olarak kadrosunda bulunan Carlos Vinicius ile de yola devam etmeyecek.