Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

Aslan; Serge Aurier, Ndombele, Sergio Oliveira, Zaha, Tete ve Carlos Vinicius ile devam etmeyecek. Cimbom, kiralık olarak gönderilen isimlerle de yola devam etmeyecek.

STOPERDE DEĞİŞİM Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'a teklifler gelmeye devam ediyor.

Abdülkerim'i takımda tutmayı planlayan sarı kırmızılılarda Sanchez ve Nelsson'a gelecek teklifler ise değerlendirilecek.

Aslan'da hedef, iki ismi de 20 milyon euro üzerinde bir bedelle satmak.