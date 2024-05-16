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Galatasaray'da stopere dünya yıldızı! Sanchez'in yokluğu bedelsiz dolacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon sonunda başkanlık seçimine hazırlanan Galatasaray'da mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor. Abdülkerim'i takımda tutmayı planlayan sarı kırmızılılarda Sanchez ve Nelsson'a gelecek teklifler ise değerlendirilecek. Bu doğrultuda stoper hattına bir takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'a gündeme flaş bir isim geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 12:21 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 12:21
Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bir yandan pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine hazırlanırken diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

Sarı kırmızılılarda hedef, pazar günü sahadan galip ayrılıp taraftarlarına çifte bayram yaşatmak.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

Aslan'a derbide 1 puan yetecek olsa da teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluğu kazanarak ilan etmek.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM

Sezon sonunda başkanlık seçimine hazırlanan Galatasaray'da mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

Sarı kırmızılılar önceliği iç transfere verirken, takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile sözleşme yenilemişti.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

Cimbom, yurt dışından birçok talibi olan Barış Alper Yılmaz ile de sözleşme imzalarken milli futbolcu için gelen teklifler değerlendirilecek.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

ZIYECH TAKIMDA KALDI

Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hakim Ziyech, gelecek sezon da parçalı formayı giyecek.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

Sarı kırmızılılar Chelsea'ye gönderdiği yazıda, Faslı futbolcunun opsiyonun kullanıldığını belirtti.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

MERTENS İMZAYA YAKIN!

Galatasaray'da sezonun en etkili isimlerinden olan ve kariyer sezonlarından birini geçiren Dries Mertens de takımda kalmaya yakın.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı yıldızın, bir yıl daha sarı kırmızılılarda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

KEREM BİLMECESİ!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği ise merak konusu. Taraftarların kimi zaman tepki gösterdiği milli futbolcu sarı kırmızılılarla sözleşme yenilemedi.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

Kerem'in yeni sezonda kariyerine yurt dışında devam edeceği konuşuluyor.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

AYRILIKLAR NETLEŞTİ!

Galatasaray, gelecek sezon 12'ye düşecek yabancı sınırı nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayıracak.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

Aslan; Serge Aurier, Ndombele, Sergio Oliveira, Zaha, Tete ve Carlos Vinicius ile devam etmeyecek. Cimbom, kiralık olarak gönderilen isimlerle de yola devam etmeyecek.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

STOPERDE DEĞİŞİM

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'a teklifler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

Abdülkerim'i takımda tutmayı planlayan sarı kırmızılılarda Sanchez ve Nelsson'a gelecek teklifler ise değerlendirilecek.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

Aslan'da hedef, iki ismi de 20 milyon euro üzerinde bir bedelle satmak.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

SAVUNMAYA PANZER

Bu doğrultuda stoper hattına bir takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'a gündeme flaş bir isim geldi.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

Sarı kırmızılıların, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılacağı belirtilen Mats Hummels ile görüşecek.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı mücadele edecek olan Hummels, daha sonra ise Alman devine veda edecek.

Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

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