Galatasaray’da stopere dünya yıldızı! Sanchez’in yokluğu bedelsiz dolacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bir yandan pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine hazırlanırken diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bir yandan pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine hazırlanırken diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sarı kırmızılılarda hedef, pazar günü sahadan galip ayrılıp taraftarlarına çifte bayram yaşatmak.
Aslan'a derbide 1 puan yetecek olsa da teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluğu kazanarak ilan etmek.
TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM
Sezon sonunda başkanlık seçimine hazırlanan Galatasaray'da mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılılar önceliği iç transfere verirken, takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile sözleşme yenilemişti.
Cimbom, yurt dışından birçok talibi olan Barış Alper Yılmaz ile de sözleşme imzalarken milli futbolcu için gelen teklifler değerlendirilecek.
ZIYECH TAKIMDA KALDI
Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hakim Ziyech, gelecek sezon da parçalı formayı giyecek.
Sarı kırmızılılar Chelsea'ye gönderdiği yazıda, Faslı futbolcunun opsiyonun kullanıldığını belirtti.
MERTENS İMZAYA YAKIN!
Galatasaray'da sezonun en etkili isimlerinden olan ve kariyer sezonlarından birini geçiren Dries Mertens de takımda kalmaya yakın.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı yıldızın, bir yıl daha sarı kırmızılılarda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
KEREM BİLMECESİ!
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği ise merak konusu. Taraftarların kimi zaman tepki gösterdiği milli futbolcu sarı kırmızılılarla sözleşme yenilemedi.
Kerem'in yeni sezonda kariyerine yurt dışında devam edeceği konuşuluyor.
AYRILIKLAR NETLEŞTİ!
Galatasaray, gelecek sezon 12'ye düşecek yabancı sınırı nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayıracak.
Aslan; Serge Aurier, Ndombele, Sergio Oliveira, Zaha, Tete ve Carlos Vinicius ile devam etmeyecek. Cimbom, kiralık olarak gönderilen isimlerle de yola devam etmeyecek.
STOPERDE DEĞİŞİM
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'a teklifler gelmeye devam ediyor.
Abdülkerim'i takımda tutmayı planlayan sarı kırmızılılarda Sanchez ve Nelsson'a gelecek teklifler ise değerlendirilecek.
Aslan'da hedef, iki ismi de 20 milyon euro üzerinde bir bedelle satmak.
SAVUNMAYA PANZER
Bu doğrultuda stoper hattına bir takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'a gündeme flaş bir isim geldi.
Sarı kırmızılıların, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılacağı belirtilen Mats Hummels ile görüşecek.
Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı mücadele edecek olan Hummels, daha sonra ise Alman devine veda edecek.