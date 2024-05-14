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Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'ı şoke eden haber!

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, yaşadığı sakatlık sonrasında bir ay sahalardan uzak kalacak.Sağ kanat oyuncusu EURO 2024'ü de kaçıracak.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 20:45 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 20:45
Nicolo Zaniolo’dan Galatasaray’ı şoke eden haber!

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Sarı krımızılıların sezon sonunda yüksek bonservis beklentisi içinde olduğu Nicolo Zaniolo'dan şoke eden bir haber geldi. İtalyan futbolcu kiralanadığı Aston Villa'da sakatlık yaşadı. Böylelikle EURO 2024 kadrosuna alınması beklenmiyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Nicolo Zaniolo'nun ayağında mikro kırık tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından oyuncunun bir ay boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, Zaniolo'nun EURO 2024'te İtalya formasını sakatlığı sebebiyle giyemeyeceği de aktarıldı.

Nicolo Zaniolo Avrupa şampiyonasını kaçıracaNicolo Zaniolo Avrupa şampiyonasını kaçıraca

Sezon başından bu yana Aston Villa forması ile 39 maça çıkan Zaniolo, 3 kez gol sevinci yaşamıştı.

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