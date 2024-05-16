Galatasaray gözünü Barcelona’nın yıldızına dikti! 16 milyon Euro değer biçilen İlkay Gündoğan için düğmeye basıldı...

Hem oyuncu hem de menajeri ile gerekli temasların da kurulduğu gelen haberler arasında. Türk kökenli Alman futbolcunun Katalan ekibi Barcelona ile 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor.

TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR

Ayrıca orta vadede Türkiye'ye sıcak bakan Gündoğan'ın kontratının 1 yıl da çift taraflı olarak uzatılma opsiyonu bulunuyor. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numarada oynayabilen yıldız futbolcu daha önce Manchester City, Borussia Dortmund, Nürnberg, Bochum ve Schalke'de de görev aldı.

Gündoğan bu sezon Barcelona'da 49 maçta 5 gol, 13 kez de asist üretti. Deneyimli oyuncuya güncel verilere göre; 16 milyon Euro değer biçiliyor. Futbolcuya, G.Saray taraftarları da yoğun ilgi gösteriyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN