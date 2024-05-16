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1. Lig'de yarı final eşleşmesi belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'u ağırlayan Çorum FK, sahadan 2-1 galip ayrılarak yarı finalde Bodrumspor'un rakibi oldu.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 22:01 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 22:37
1. Lig’de yarı final eşleşmesi belli oldu!

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Bu sezonki çıkışıyla dikkat çeken Çorum FK, Süper Lig'e yükselme yolculuğunda güçlü rakibi Kocaelispor'u elemeyi başardı. Kırmızı siyahlılar Çorum Şehir Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-1 yendi.

Ev sahibi ekibe turu getiren gollerin ilkini 33'te Thomas Verheijdt atarken 60'ta ise Atakan Akkaynak farkı ikiye çıkardı. Candeias'ın penaltısıs ise Körfez temsilcisine yetmedi.

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Çift maç üzerinden oynanacak Çorum FK - Bodrum FK eşleşmesinin ilk karşılaşması 20 Mayıs Pazartesi günü Çorum'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. Rövanş maçı ise 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.

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