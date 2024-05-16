1. Lig’de yarı final eşleşmesi belli oldu!

Bu sezonki çıkışıyla dikkat çeken Çorum FK, Süper Lig'e yükselme yolculuğunda güçlü rakibi Kocaelispor'u elemeyi başardı. Kırmızı siyahlılar Çorum Şehir Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-1 yendi.
Ev sahibi ekibe turu getiren gollerin ilkini 33'te Thomas Verheijdt atarken 60'ta ise Atakan Akkaynak farkı ikiye çıkardı. Candeias'ın penaltısıs ise Körfez temsilcisine yetmedi.
Çift maç üzerinden oynanacak Çorum FK - Bodrum FK eşleşmesinin ilk karşılaşması 20 Mayıs Pazartesi günü Çorum'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. Rövanş maçı ise 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.