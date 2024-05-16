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Carol Swanson açıkladı: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak! İşte tarihi

Avrupa'da son 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonunu doğru tahmin eden ünlü kahin Carl Swanson, Galatasaray ile ilgili flaş bir kehanette bulundu. Swanson, sarı kırmızılıların ne zaman mutlu sona ulaşacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 23:46 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 23:46
Carol Swanson açıkladı: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak! İşte tarihi

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Hafta sonu Fenerbahçe ile derbiye çıkacak olan Galatasaray, gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Daha önce defalarca bu arenada yer alan Cimbom için flaş bir yorum geldi.

SON 3 ŞAMPİYONU BİLDİ

Kahin Carol Swanson, Şampiyonlar Ligi'nde son 3 şampiyonu bilmiş ve şaşkınlık yaratmıştı. Özellikle 20/21 sezonunda Chelsea'nin kupayı alacağını bilmesi Carol Swanson'un ününe ün katmıştı.

Galatasaray bu sezon grup mücadelelerinde üçüncü olmuştuGalatasaray bu sezon grup mücadelelerinde üçüncü olmuştu

GALATASARAY NE ZAMAN KAZANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nin son 3 şampiyonunu bilen kahin Carol Swanson, 2025 yılında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını ifade etti.

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