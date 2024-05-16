Carol Swanson açıkladı: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak! İşte tarihi

Hafta sonu Fenerbahçe ile derbiye çıkacak olan Galatasaray, gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Daha önce defalarca bu arenada yer alan Cimbom için flaş bir yorum geldi.

SON 3 ŞAMPİYONU BİLDİ

Kahin Carol Swanson, Şampiyonlar Ligi'nde son 3 şampiyonu bilmiş ve şaşkınlık yaratmıştı. Özellikle 20/21 sezonunda Chelsea'nin kupayı alacağını bilmesi Carol Swanson'un ününe ün katmıştı.

Galatasaray bu sezon grup mücadelelerinde üçüncü olmuştu

GALATASARAY NE ZAMAN KAZANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nin son 3 şampiyonunu bilen kahin Carol Swanson, 2025 yılında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını ifade etti.