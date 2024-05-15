Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a mı transfer olacak? Süper Lig’i sallayacak hamle

Şenol Güneş ile başladığı sezonda teknik direktör değişiklikleri kötü transferler ve sonuçlarla gündemde olan Beşiktaş, yeni sene hazırlıklarına devam ediyor. Takımdan çok sayıda futbolcu ayrılacak. Hem maddi açıdan hem de kontenjan sayısı olarak büyük bir rahatlama hedefleniyor. Ardından alınacak isimlerle birlikte yeni maceraya başlanacak. Teknik direktörünü de belirlemek isteyen Başkan Hasan Arat ve ekibi temaslarını sürdürüyor. Gündemdeki son iddia ise herkesi şaşırttı.

Beşiktaş transferde önemli isimlerle temas halinde

HER MEVKİYE TRANSFER

Beşiktaş yönetimi gelecek sezon şampiyonluğa oynamak için oluşturacağı kadroya takviye yapabilmek adına tüm mevkilerde araştırma gerçekleştiriyor. Hem izleme ekibinin sunduğu hem Serdar Topraktepe ve yardımcılarının belirlediği futbolcular hem de teknik direktör adaylarıyla yapılan toplantılarda ön plana çıkan isimler masaya yatırılıyor, temaslar gerçekleştiriliyor.

Beşiktaş son maçnda Alamyaspor ile 1-1 berabere kaldı

İSTİKRAR SAĞLANAMADI

Siyah beyazlı ekibin bu sezon en verimsiz bölgelerinden biri sol kanat oldu. Bu bölge için alınan Ante Rebic çok fazla katkı veremezken Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy zaman zaman bu mevkide denendi. Ancak gelecek sene tartışmasız bir yıldız alınması konusunda görüşmeler sağlanıyor. Transfer konusunda flaş bir iddia geldi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'dan birçok talibi var

KEREM AKTÜRKOĞLU BOMBASI

AKŞAM'ın haberine göre Beşiktaş, Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nu listesine aldı. Yıldız oyuncu yurt dışından bir takım ile anlaşamaması halinde Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakabilir. Milli futbolcu bu sezon sarı kırmızılı forma ile 52 maça çıktı.