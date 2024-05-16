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Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi! Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye VS Hollanda...

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, takma adıyla Filenin Sultanları, uluslararası arenada gösterdikleri üstün performansla gurur kaynağımız olmayı sürdürüyor. Milletler Ligi'nde yer alan takımımız, heyecan verici maçlara hazırlık sürecini tamamladı. Japonya'da sergiledikleri kusursuz oyunun ardından sıradaki durağı Hollanda olan Sultanlar, Antalya'da başlayacak olan ve Hollanda'da devam edecek olan maçlarla Milletler Ligi'nde mücadele edecek. Peki Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 08:46 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 08:46
Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi! Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye VS Hollanda...

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Antalya'da başlayacak olan Milletler Ligi maçları heyecanla beklenirken, Türkiye'nin Hollanda'ya karşı mücadelesi de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Filenin Sultanları, bu önemli karşılaşmada başarılı bir performans sergileyerek VNL kupasını kaldırmak için mücadele edecek.

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Milletler Ligi Filenin Sultanları 2. karşılaşması Türkiye Hollanda maçı 16 Mayıs günü saat 20.00'de Antalya'da oynanacak.

İŞTE FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ GENİŞ KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

🔶 15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
🔶 16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
🔶 18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
🔶 19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

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