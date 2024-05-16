Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi! Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye VS Hollanda...

Antalya'da başlayacak olan Milletler Ligi maçları heyecanla beklenirken, Türkiye'nin Hollanda'ya karşı mücadelesi de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Filenin Sultanları, bu önemli karşılaşmada başarılı bir performans sergileyerek VNL kupasını kaldırmak için mücadele edecek.
TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Milletler Ligi Filenin Sultanları 2. karşılaşması Türkiye Hollanda maçı 16 Mayıs günü saat 20.00'de Antalya'da oynanacak.
İŞTE FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ GENİŞ KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir
Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan