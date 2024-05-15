Ülkemizi Milletler Ligi'nde mücadele veren A Milli Voleybol Takımımız, ilk maçında Japonya ile kozlarını paylaştı. Ekibimiz ilk çeyrekte rakibiyle başa baş bir oyun ortaya koyarken en çok dikkat çeken isimlerin başında Hande Baladın geliyordu. Güzel sporcu performansıyla sosyal medyada adından söz ettirdi ve hakkında çok sayıda araştırma yapılarak hayatına dair bilgi edinilmeye çalışılıyor. Peki, Hande Baladın kimdir, kaç yaşında pasör mü smaçör mü hangi pozisyonda oynuyor? Hande Baladın hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde yer alıyor.

HANDE BALADIN KİMDİR?

Kariyerine orta oyuncu olarak başlayan Hande Baladın, 1 Eylül 1997 tarihinde Kütahya'da doğdmuştur. 26 yaşındadır. 1.90 boyundaki boleybolcu smaçör pozisyonunda oynamaktadır. Şu an Eczacıbaşı forması giymektedir. Ayrıca milli takımımızın da kadrosunda bulunmaktadır.

Hande Baladın yıllardır milli formayı giyiyor

HANDE BALADIN'IN BAŞARILARI

2016 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Şampiyonluğu- (Eczacıbaşı)

2017 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)

2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2021-22 CEV Kadınlar Kupası - Şampiyonluğu

2022-23 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi İkinciliği

2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Şampiyonluğu- (Eczacıbaşı)