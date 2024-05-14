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Fenerbahçe'ye transferde bomba gibi haber! Stefan Savic her an bitebilir

Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı derbi maçına hazırlanan Fenerbahçe, diğer yandan transferde de önemli adımlar atmak amacında. Sarı lacivertliler birbirinden yıldız isimleri kadrosuna katmak isterken yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda alacağı futbolcuları belirliyor. Onlar arasındaki bir oyuncu, kulübünden ayrılma kararı aldı ve sezon sonu serbest kalacak. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 22:29 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 22:31
Fenerbahçe’ye transferde bomba gibi haber! Stefan Savic her an bitebilir

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Ligin bitimine 2 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, hafta sonu ezeli rakibiyle oynayacağı karşılaşmadan zaferle ayrılarak farkı 3'e indirmek ve son haftaya umutlu girmek amacında. Sarı lacivertlilerde saha içi kadar gelecek sezonun yapılanması hususunda da görüşmeler gerçekleştirilerek temaslar sıklaştırılıyor. Özellikle de serbert kalacak yıldızlara ilgi söz konusu. Hamle yapılacak mevkilerin başında ise stoper geliyor.

Kanarya'nın talip olduğu isimlerden biri kulübünden ayrılmaya karar verdi. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

KAYSERİ'Yİ FARKLI GEÇTİ

Trendyol Süper Lig'in 36'ıncı haftasında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. İsmail Kartal'ın öğrencileri Michy Batshuayi'nin ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla skor 1-0'a geldi. Alexander Djiku, sol çaprazdan yaptığı şık vuruşla farkı ikiye çıkardı. İlk yarı böyle sona erdi. İkinci devrede ise Çağlar Söyüncü kornerden gelen topu tamamlayarak sonucu tayin etti ve Kanarya hanesine 3 puan yazdırdı.

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HEDEF DERBİ

Maç sonrasında konuşan Teknik Direktör İsmail Kartal, geçen haftalara göre çok daha iyi bir Fenerbahçe'nin sahada olduğuna dikkat çekerek kazanan oyuncularını kutladı. Kartal ayrıca ilk andan itibaren Galatasaray derbisine hazırlanacaklarını ifade ederek galibiyet için gideceklerini ve 3 puanla dönerek son ana kadar mücadele vereceklerini söyledi.

ÇOK SAYIDA OYUNCU YOLCU

Sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'de çok sayıda futbolcunun ayrılması bekleniyor. Kontratı sona erenler, kiralıklar, bonservisiyle gidecek isimler derken yoğun bir sirkülasyon yaşanacak. Ayrıca yeni yönetim de teknik heyetin raporu doğrultusunda alımlar gerçekleştirilecek. Samandıra'ya bu yaz yine yıldız yağması bekleniyor. Ayrıca şimdiden adı dünyanın birçok önemli kulübünde oynayan yer edinmiş birçok oyuncu gündemde yer alıyor. Onlardan biri ayrılma kararı aldı.

DEFANSA DOKUNUŞ

Fenerbahçe bu sezon tam 4 stoper kadrosuna kattı. Udinese'den Becao 10 milyon euroya yakın maliyetle Türkiye'ye getirildi. Strasbourg'dan ayrılan Alexander Djiku ile serbest statüden sözleşme imzalandı. Devre arasında ise Union Berlin'den ayrılan Leonardo Bonucci ile kulübe güçlendirilip Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü kiralandı. Ancak bu dörtlüden ikisi ayrılacak gibi gözüküyor. Teknik heyet de bu bölgeye dokunuş yaparak savunma sorunlarını minimize etmeyi hedefliyor.

BONUCCI YOLCU, ÇAĞLAR BELİRSİZ

Fenerbahçe'de stoper hattına yapılacak takviyeler öncesinde Leonardı Bonucci takımdan ayrılacak. Ülkesine dönmesi beklenen İtalyan futbolcunun farklı liglerden de talibi bulunuyor. Çağlar'ın durumu ise net değil. Milli stoper için kulübü Atletico Madrid Avrupa Şampiyonası'nı bekliyor. Eğer iyi bir performans sergilerse yüksek bonservisle satmak amacında. Ancak bu beklenti karşılanmazsa Süper Lig'e yeniden kiralama konusunda net değiller. Her şey yapılacak toplantılar sonrasında belirlenecek.

2 STOPER ALINACAK

Serdar Aziz ve Samet Akaydın'ın yerli statüsünde oynayabilmesi nedeniyle kadroda yer alıp almayacakları konusundaki karar ise yazın verilecek. Ancak Serdar'ın devam etme olasılığı düşük gözüküyor. Samet kulübe için tutulabilir. Çağlar ve Bonucci ayrılırsa yerlerine iki stoper alınacak.

STEFAN SAVİC İDDİASI

Sarı lacivertlilerin sezon başında ve ortasında transfer listesine yer alan Stefan Savic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Deneyimli stoper kulübü Atletico Madrid'den bu yaz sonunda ayrılacak. Karadağlı futbolcu gelecek sene bitecek kontratına rağmen farklı bir takımda kariyerini sürdürmeye sıcak bakıyor. Kendisine ise Suudi Arabistan'dan taliplerin de olduğu öğrenildi. Yönetim yıldız futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerine hız verecek.

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