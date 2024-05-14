Fenerbahçe’ye transferde bomba gibi haber! Stefan Savic her an bitebilir

Ligin bitimine 2 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, hafta sonu ezeli rakibiyle oynayacağı karşılaşmadan zaferle ayrılarak farkı 3'e indirmek ve son haftaya umutlu girmek amacında. Sarı lacivertlilerde saha içi kadar gelecek sezonun yapılanması hususunda da görüşmeler gerçekleştirilerek temaslar sıklaştırılıyor. Özellikle de serbert kalacak yıldızlara ilgi söz konusu. Hamle yapılacak mevkilerin başında ise stoper geliyor.
Kanarya'nın talip olduğu isimlerden biri kulübünden ayrılmaya karar verdi. Detaylar haberimizde yer almaktadır.
KAYSERİ'Yİ FARKLI GEÇTİ
Trendyol Süper Lig'in 36'ıncı haftasında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. İsmail Kartal'ın öğrencileri Michy Batshuayi'nin ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla skor 1-0'a geldi. Alexander Djiku, sol çaprazdan yaptığı şık vuruşla farkı ikiye çıkardı. İlk yarı böyle sona erdi. İkinci devrede ise Çağlar Söyüncü kornerden gelen topu tamamlayarak sonucu tayin etti ve Kanarya hanesine 3 puan yazdırdı.
HEDEF DERBİ
Maç sonrasında konuşan Teknik Direktör İsmail Kartal, geçen haftalara göre çok daha iyi bir Fenerbahçe'nin sahada olduğuna dikkat çekerek kazanan oyuncularını kutladı. Kartal ayrıca ilk andan itibaren Galatasaray derbisine hazırlanacaklarını ifade ederek galibiyet için gideceklerini ve 3 puanla dönerek son ana kadar mücadele vereceklerini söyledi.