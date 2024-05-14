Fenerbahçe’ye transferde bomba gibi haber! Stefan Savic her an bitebilir

ÇOK SAYIDA OYUNCU YOLCU Sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'de çok sayıda futbolcunun ayrılması bekleniyor. Kontratı sona erenler, kiralıklar, bonservisiyle gidecek isimler derken yoğun bir sirkülasyon yaşanacak. Ayrıca yeni yönetim de teknik heyetin raporu doğrultusunda alımlar gerçekleştirilecek. Samandıra'ya bu yaz yine yıldız yağması bekleniyor. Ayrıca şimdiden adı dünyanın birçok önemli kulübünde oynayan yer edinmiş birçok oyuncu gündemde yer alıyor. Onlardan biri ayrılma kararı aldı.

DEFANSA DOKUNUŞ Fenerbahçe bu sezon tam 4 stoper kadrosuna kattı. Udinese'den Becao 10 milyon euroya yakın maliyetle Türkiye'ye getirildi. Strasbourg'dan ayrılan Alexander Djiku ile serbest statüden sözleşme imzalandı. Devre arasında ise Union Berlin'den ayrılan Leonardo Bonucci ile kulübe güçlendirilip Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü kiralandı. Ancak bu dörtlüden ikisi ayrılacak gibi gözüküyor. Teknik heyet de bu bölgeye dokunuş yaparak savunma sorunlarını minimize etmeyi hedefliyor.

BONUCCI YOLCU, ÇAĞLAR BELİRSİZ Fenerbahçe'de stoper hattına yapılacak takviyeler öncesinde Leonardı Bonucci takımdan ayrılacak. Ülkesine dönmesi beklenen İtalyan futbolcunun farklı liglerden de talibi bulunuyor. Çağlar'ın durumu ise net değil. Milli stoper için kulübü Atletico Madrid Avrupa Şampiyonası'nı bekliyor. Eğer iyi bir performans sergilerse yüksek bonservisle satmak amacında. Ancak bu beklenti karşılanmazsa Süper Lig'e yeniden kiralama konusunda net değiller. Her şey yapılacak toplantılar sonrasında belirlenecek.

2 STOPER ALINACAK Serdar Aziz ve Samet Akaydın'ın yerli statüsünde oynayabilmesi nedeniyle kadroda yer alıp almayacakları konusundaki karar ise yazın verilecek. Ancak Serdar'ın devam etme olasılığı düşük gözüküyor. Samet kulübe için tutulabilir. Çağlar ve Bonucci ayrılırsa yerlerine iki stoper alınacak.

STEFAN SAVİC İDDİASI Sarı lacivertlilerin sezon başında ve ortasında transfer listesine yer alan Stefan Savic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Deneyimli stoper kulübü Atletico Madrid'den bu yaz sonunda ayrılacak. Karadağlı futbolcu gelecek sene bitecek kontratına rağmen farklı bir takımda kariyerini sürdürmeye sıcak bakıyor. Kendisine ise Suudi Arabistan'dan taliplerin de olduğu öğrenildi. Yönetim yıldız futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerine hız verecek.