Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya, hafta sonunda 'tamam mı devam mı?'maçında Galatasaray ile karşılaşacak.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya, hafta sonunda 'tamam mı devam mı?'maçında Galatasaray ile karşılaşacak.
Sarı lacivertlilerde hedef sahadan galip ayrılıp, hem şampiyonluk şansını son haftaya taşımak hem de rakibinin üzerinde baskı oluşturmak.
11 TERCİHİ NASIL OLACAK?
Teknik direktör İsmail Kartal'ın Galatasaray karşısında nasıl bir 11 sahaya süreceği de merak konusu.
Son haftalarda forvet hattında Batshuayi'ye daha fazla süre veren Kartal'ın, sezonun en önemli maçında Dzeko'yu kulübede oturtması da beklenmiyor.
Ancak sahada kaldığı her dakika takımına katkı sağlayan ve son haftalarda gol yükünü çeken Batshuayi de Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada derbide forma giymek istediğini belirtti.
SEZON SONUNDA AYRILACAK MI?
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana ilk 11'de düzenli olarak forma şansı bulamayan Michy Batshuayi, geçtiğimiz sezon Enner Valencia'nın arkasında kalırken bu sezon da Edin Dzeko'yu yedekledi.
Sezon başında oyuna girip-çıkarken memnuniyetsiz tavırlarıyla dikkat çeken ve teknik direktör İsmail Kartal'a da zaman zaman tepki gösteren Belçikalı yıldız, daha sonrasında rolüne adapte oldu.
Özellikle ligin ikinci yarısında süre aldığı her dakika takımına katkı sağlayan Batshuayi, takım içinde de en sevilien oyunculardan biri konumunda.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan golcü oyunun takımda kalıp kalmayacağı da merak konusu. Seçimli genel kurula gidecek olan sarı lacivertlilerde henüz sözleşme yenileme görüşmeleri gerçekleşmedi.
Yurt dışından birçok talibi olan Batshuayi'nin ilk 11'de sürekli olarak oynayabileceği bir takımda forma giymek istediği biliniyor.
DZEKO BİLMECESİ!
Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, sezon başında büyük umutlarla gelirken son haftalara kadar beklentileri de karşılamıştı.
Boşnak yıldız, son haftalarda ise net pozisyonları gole çeviremeyerek Fenerbahçe'nin puan kayıplarında etkili oldu.
İsmail Kartal'ın takımın başında kalması halinde Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Dzeko'nun, olası Jose Mourinho hamlesinde nasıl bir karar alacağı da bilinmiyor.
Mourinho ile Roma döneminde çalışan golcü oyuncu, yaşı gerekçe gösterilerek takımdan gönderilmiş ve Inter'in yolunu tutmuştu.
GOLCÜ HAMLESİ
Fenerbahçe'nin yeni sezonda her ihtimale karşı en az bir golcü transferi yapacağı biliniyor. Kanarya'da yeni teknik adamın kararı beklenirken yönetim zaman kaybetmemek adında çalışmalarını sürdürüyor.
Portekiz medyasından gelen haberlere göre Fenerbahçe gözünü Sporting Lizbon'un golcü oyuncusuna dikti.
Paulinho ile ilgilenen sarı lacivertlilerin sezonun sona ermesinin ardından resmi görüşmelere başlayacağı belirtildi.
Bu sezon 30 lig maçında 14 gol ve 5 asist üreten Portekizli yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.