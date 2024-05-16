Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

Son haftalarda forvet hattında Batshuayi'ye daha fazla süre veren Kartal'ın, sezonun en önemli maçında Dzeko'yu kulübede oturtması da beklenmiyor.

Ancak sahada kaldığı her dakika takımına katkı sağlayan ve son haftalarda gol yükünü çeken Batshuayi de Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada derbide forma giymek istediğini belirtti.

SEZON SONUNDA AYRILACAK MI? Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana ilk 11'de düzenli olarak forma şansı bulamayan Michy Batshuayi, geçtiğimiz sezon Enner Valencia'nın arkasında kalırken bu sezon da Edin Dzeko'yu yedekledi.

Sezon başında oyuna girip-çıkarken memnuniyetsiz tavırlarıyla dikkat çeken ve teknik direktör İsmail Kartal'a da zaman zaman tepki gösteren Belçikalı yıldız, daha sonrasında rolüne adapte oldu.