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Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon sonunda takıma golcü transferi yapmak isteyen sarı lacivertliler aradığı ismi Portekiz'de buldu. İşte o isim ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 10:34 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 10:34
Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya, hafta sonunda 'tamam mı devam mı?'maçında Galatasaray ile karşılaşacak.

Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

Sarı lacivertlilerde hedef sahadan galip ayrılıp, hem şampiyonluk şansını son haftaya taşımak hem de rakibinin üzerinde baskı oluşturmak.

Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

11 TERCİHİ NASIL OLACAK?

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Galatasaray karşısında nasıl bir 11 sahaya süreceği de merak konusu.

Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

Son haftalarda forvet hattında Batshuayi'ye daha fazla süre veren Kartal'ın, sezonun en önemli maçında Dzeko'yu kulübede oturtması da beklenmiyor.

Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

Ancak sahada kaldığı her dakika takımına katkı sağlayan ve son haftalarda gol yükünü çeken Batshuayi de Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada derbide forma giymek istediğini belirtti.

Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

SEZON SONUNDA AYRILACAK MI?

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana ilk 11'de düzenli olarak forma şansı bulamayan Michy Batshuayi, geçtiğimiz sezon Enner Valencia'nın arkasında kalırken bu sezon da Edin Dzeko'yu yedekledi.

Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

Sezon başında oyuna girip-çıkarken memnuniyetsiz tavırlarıyla dikkat çeken ve teknik direktör İsmail Kartal'a da zaman zaman tepki gösteren Belçikalı yıldız, daha sonrasında rolüne adapte oldu.

Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

Özellikle ligin ikinci yarısında süre aldığı her dakika takımına katkı sağlayan Batshuayi, takım içinde de en sevilien oyunculardan biri konumunda.

Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan golcü oyunun takımda kalıp kalmayacağı da merak konusu. Seçimli genel kurula gidecek olan sarı lacivertlilerde henüz sözleşme yenileme görüşmeleri gerçekleşmedi.

Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

Yurt dışından birçok talibi olan Batshuayi'nin ilk 11'de sürekli olarak oynayabileceği bir takımda forma giymek istediği biliniyor.

Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

DZEKO BİLMECESİ!

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, sezon başında büyük umutlarla gelirken son haftalara kadar beklentileri de karşılamıştı.

Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

Boşnak yıldız, son haftalarda ise net pozisyonları gole çeviremeyerek Fenerbahçe'nin puan kayıplarında etkili oldu.

Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

İsmail Kartal'ın takımın başında kalması halinde Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Dzeko'nun, olası Jose Mourinho hamlesinde nasıl bir karar alacağı da bilinmiyor.

Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

Mourinho ile Roma döneminde çalışan golcü oyuncu, yaşı gerekçe gösterilerek takımdan gönderilmiş ve Inter'in yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

GOLCÜ HAMLESİ

Fenerbahçe'nin yeni sezonda her ihtimale karşı en az bir golcü transferi yapacağı biliniyor. Kanarya'da yeni teknik adamın kararı beklenirken yönetim zaman kaybetmemek adında çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

Portekiz medyasından gelen haberlere göre Fenerbahçe gözünü Sporting Lizbon'un golcü oyuncusuna dikti.

Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

Paulinho ile ilgilenen sarı lacivertlilerin sezonun sona ermesinin ardından resmi görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

Bu sezon 30 lig maçında 14 gol ve 5 asist üreten Portekizli yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var

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