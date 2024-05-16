Galatasaray’ın yıldızı için milyonlarca euroyu gözden çıkarıp İstanbul’a geliyorlar... Süper Lig’i sallayan transfer gelişmesi

Bu sezon elde ettiği sonuçlarla zirvenin sahibi olan ve bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, pazar akşamı oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda oyunculara sezonun başıymış veya herhangi bir şey belli değilmiş gibi oynamaları isteniyor. Öğrencilerinden rehavete kapılmadan sadece istedikleri oyunu oynamalarını talep eden deneyimli teknik direktör, resmi sonuç alınana kadar şampiyonluk kelimesini dahi yasakladı. Takımda bu sene bireysel performanslarda ön plana çıkıyor.
O isimlerden birine Avrupa'dan çok sayıda talip var. Avrupa'nın önemli takımları kendisi için devreye girdi ve bir an önce transferi bitirebilmek adına temaslarını sıklaştırmaya gayret gösteriyor. Ama yönetim işi ağırdan alıyor. Bazı kulüpler ise İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...
99 PUANA YÜKSELDİ
Trendyol Süper Lig'in 36'ıncı haftasında Karagümrük'e konuk olan Galatasaray, 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibi karşısında 2-1 öne geçti. Sarı kırmızılılar, Markao'nun golü ile eşitliğe gelen skoru bu kez Berkan ile bozarak sahadan 3-2 galip ayrıldı ve bitime 2 hafta kala puanını 99'a yükseltti. Cimbom eğer bu hafta berabere kalır veya kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
BARIŞ ALPER FIRTINASI
Galatasaray'ın bu sezonki performansında en önemli noktalardan biri de Barış Alper Yılmaz'dı. Kanatların yanı sıra sol bek ve sağ bekte de forma giyen yıldız futbolcu Karagümrük maçını da 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Sezon genelinde 53 maça çıkan ve 7 gol atıp 12 de asist yapan 23 yaşındaki yıldız, birçok Avrupa takımını da peşinden koşturuyor. Milyonlarca euroyu gözden çıkaran takımlar pazar akşamı oynanacak derbiye adeta çıkarma yapacak. Cimbom ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper'in güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.