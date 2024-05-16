Galatasaray’ın yıldızı için milyonlarca euroyu gözden çıkarıp İstanbul’a geliyorlar... Süper Lig’i sallayan transfer gelişmesi

Bu sezon elde ettiği sonuçlarla zirvenin sahibi olan ve bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, pazar akşamı oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda oyunculara sezonun başıymış veya herhangi bir şey belli değilmiş gibi oynamaları isteniyor. Öğrencilerinden rehavete kapılmadan sadece istedikleri oyunu oynamalarını talep eden deneyimli teknik direktör, resmi sonuç alınana kadar şampiyonluk kelimesini dahi yasakladı. Takımda bu sene bireysel performanslarda ön plana çıkıyor.

O isimlerden birine Avrupa'dan çok sayıda talip var. Avrupa'nın önemli takımları kendisi için devreye girdi ve bir an önce transferi bitirebilmek adına temaslarını sıklaştırmaya gayret gösteriyor. Ama yönetim işi ağırdan alıyor. Bazı kulüpler ise İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...