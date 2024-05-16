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1. Lig'de ilk yarı finalist Bodrumspor

Trendyol 1. Lig play-offlarında ilk yarı finalist takım belli oldu. Boluspor'u 2-0 yenen Bodrumspor, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 19:12 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 19:13
1. Lig’de ilk yarı finalist Bodrumspor

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Trendyol 1. Lig'de play-off maçları başladı. Bodrumspor'un evinde ağırladığı Boluspor ile karşılaştığı mücadelede ev sahibi mücadeleden 2-0 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Bodrumspor sahaya Diogo, Süleyman, Üzeyir, Musah, Ali, Samet, Ahmet, Burak, Kenan, Gökdeniz ve Cenk ilk 11'i ile çıktı. Konuk takım ise Çaplar, Posmac, Oulare, Onur, Batuhan, Oğuz Kağan, Berk, Vüsal, Jefferson, Avramovski ve Gigic'ten oluşan kadrosuyla sahadaydı.

İlk yarısı 0-0 sına eren karşılaşmada 80'inci dakikada Cemal Dumanlı takımını 1-0 öne geçirdi. Uzatma dakikalarında ise Osman Haqi farkı ikiye çıkararak takımına bir üst turu getirdi.

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