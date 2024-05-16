Demir Ege Tıknaz’ın sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş Kulübü resmi hesaplarından ve web sitesinden yaptığı duyuru ile Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Siyah beyazlılar genç futbolcu ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu;



"Kulübümüz; gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle gelecekte hem kulübümüze hem de Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzattı.

Demir Ege Tıknaz bu sezon 27 maça çıkıp 2 asistle oynadı



Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."