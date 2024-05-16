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Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş'ın genç futbolcularından Demir Ege Tıknaz, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar geçerli yeni bir kontrat imzaladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 15:26 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 15:26
Demir Ege Tıknaz’ın sözleşmesi uzatıldı

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Beşiktaş Kulübü resmi hesaplarından ve web sitesinden yaptığı duyuru ile Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Siyah beyazlılar genç futbolcu ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu;

"Kulübümüz; gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle gelecekte hem kulübümüze hem de Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzattı.

Demir Ege Tıknaz bu sezon 27 maça çıkıp 2 asistle oynadıDemir Ege Tıknaz bu sezon 27 maça çıkıp 2 asistle oynadı

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."

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