ÖZEL - Son dakika haberi! Galatasaray’da iki futbolcu ayrılıyor

Pazar akşamı Fenerbahçe ile oynayacağı derbiden zaferle ayrılarak ligi bir kez daha şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. 99 puandaki Cimbom diğer yandan 100 barajını da aşarak sezonu taçlandırmak ve rakibine karşı gövde gösterisi yapmak amacında. Ayrıca transfer konusunda da gündem oldukça sıcak. Teknik Direktör Okan Buruk, takıma kazandırılmasını istediği futbolcuların yanı sıra gönderilecek isimleri de belirlemek üzere ekibiyle birlikte çalışmalar yürütüyor.

Buruk gelecek sezon birlikte çalışmak istemediği yıldızları ve gençleri yönetime iletti. Yaz ayları yine gönderilmesi planlanan isimlerle ilgili olarak gelecek teklifler konusunda hareketli geçecek.