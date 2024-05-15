SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

ÖZEL - Son dakika haberi! Galatasaray'da iki futbolcu ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'de 24'üncü şampiyonluğuna ulaşmasına sadece birkaç gün uzakta olan Galatasaray'da transfer gelişmesi yaşanıyor. Birçok yıldızı listesinde bulunduran Aslan'da imza atacak isimler kadar gönderilecek futbolcular da önem taşıyor. Onlardan ikisi daha belli oldu. Biri ile ilgili de açıklama geldi. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

Burak Zihni Burak Zihni takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 16:31 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 16:31
ÖZEL - Son dakika haberi! Galatasaray’da iki futbolcu ayrılıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Pazar akşamı Fenerbahçe ile oynayacağı derbiden zaferle ayrılarak ligi bir kez daha şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. 99 puandaki Cimbom diğer yandan 100 barajını da aşarak sezonu taçlandırmak ve rakibine karşı gövde gösterisi yapmak amacında. Ayrıca transfer konusunda da gündem oldukça sıcak. Teknik Direktör Okan Buruk, takıma kazandırılmasını istediği futbolcuların yanı sıra gönderilecek isimleri de belirlemek üzere ekibiyle birlikte çalışmalar yürütüyor.

Buruk gelecek sezon birlikte çalışmak istemediği yıldızları ve gençleri yönetime iletti. Yaz ayları yine gönderilmesi planlanan isimlerle ilgili olarak gelecek teklifler konusunda hareketli geçecek.

GALATASARAY ŞAMPİ...

Trendyol Süper Lig'de son oynadığı Fatih Karagümrük maçını 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanan Galatasaray, puannı 99'a yükseltti. Sarı kırmızılılar bu sonuçla birlikte hafta sonunda eğer rakibi Fenerbahçe karşısında berabere kalır veya galibiyet alırsa adını 24'üncü kez zirveye yazdırma başarısı gösterecek. Aksi takdirde heyecan bir hafta daha sürecek.

KAZANMAK İSTİYORUZ

Teknik Direktör Okan Buruk, Karagümrük karşılaşması sonrasında Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulunarak; "Sezon başı böyle senaryo koysalar, 2 maç kala 6 puan farkla derbiye giriyorsunuz. Geçen sene fark 5'ti, bu sezon 6 puan fark var. 1 puan da artırdık geçen seneye göre. Mükemmel senaryo. Ne olursa olsun, beraberlik yetse de derbiyi kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe de kazanmak isteyecektir. Taraftarımızla beraber muhteşem bir akşam olacak. Günün sonunda inşallah şampiyonluk kutlayacağız" dedi.

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Sarı kırmızılılarda gelecek oyunculardan çok gidecek isimler yazın şeklini belirleyecek gibi gözüküyor. Zira bazı oyuncuların takımdan ayrılmaları konusunda güçlükler yaşanabilir. Yüksek kontratlar, talip çıkmaması gibi sorunlar farklı senaryoları da beraberinde getirebilir.

KİRALIKLARA VEDA

Bu sezon şampiyonluğa ulaşmasına rağmen kiralık oyuncularından istediği verimi çok da alamayan Galatasaray'da Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius ile yollar ayrılacak. Üç futbolcu ile devam edilmeme kararı aldı. Her ne kadar Brezilyalı santrafor süre bulduğu dönemde goller atıp kendisini kanıtlasa da teknik heyet ve yönetim çok daha üst düzey bir isim alabilmek amacında. Aurier ve Ndombele ise performanslarının yetersiz olması nedeniyle gönderilecek.

KONTENJAN ERİTİLECEK

Galatasaray'da kiralıkların haricinde bonservisiyle gönderilmesi planlanan isimler mevcut. Wilfried Zaha ve Sertgio Oliveira için talipler bekleniyor. Nicolo Zanioloda da durum aynıydı ancak yaşadığı sakatlık, süreci bir nebze de olsa sekteye uğrattı. Tete de yine makul bonservis gelmesi halinde gönderilecekler listesinde bulunuyor.

HEDEF KONTENJAN İÇİN YER AÇMAK

Galatasaray'ın sezon başında kiraladığı ve sezon sonunda kulübe dönecek 4 futbolcu bulunuyor. Buna göre Yusuf Demir, Alexandru Cicaldau, Mathias Ross ve Leu Dubois Florya'da antrenmanlara başlayacak. Haklarındaki durum ise şimdiden merak konusu oldu. Çünkü yabancı sınırı nedeniyle kulübün sorun yaşamaması adına uğraş veriliyor. İki isim ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Alexandru Cicaldau'nun menajeri Takvim.com.tr'ye konuştu. Mathias Ross konusunda NEC Nijmegen'in tavrı belli oldu.

DÖNECEK FUTBOLCULARA KULÜP ARANIYOR

2021-2022 sezonunda Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon euroya alınan ancak performansıyla herkesi hayal kırıklığına uğratan Alexandru Cicaldau, geride kalan yaz Konyaspoır'a kiralanmıştı. Romen futbolcu yeşil beyazlı ekipte çıktığı 32 karşılaşmada 1 gol atıp 2 de asist yaparak 2115 dakika sahada kaldı. Mayıs ayında kiralandığı Anadolu temsilcisiyle kontratı bitecek. Ardından da İstanbul'un yolunu tutarak kulübüne katılacak. 26 yaşındaki orta sahanın menajeri, Takvim'e yaptığı açıklamada; "Sezon sonu yönetimle masaya oturup konuşacağız. Alexandru takımdan ayrılacak. Şimdilik kiralık mı olur bonservisiyle mi bilmiyorum. Teklifler geldikçe değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

NEC NIJMEGEN İSTEMİYOR

Sezon başında Eredivisie takımlarından NEC Nijmegen'e kiralanan Mathias Ross da tıpkı Cicaldau gibi kiralandığı yerde performansıyla çok da ön plana çıkmayı başaramadı.Danimarkalı futbolcu 19 karşılaşmada 2 gol atsa da yedek kalmaktan kurtulamadı. Roger Meijers finale çıkardığı takımla 6'ıncı basamakta bulunuyor ve artık hedefini Avrupa kupaları olarak belirledi. Kadroda köklü değişiklikler yaşanacak gibi gözüküyor. Ayrıca 23 yaşındaki stoper de sezon içinde olduğu gibi transferde de ilk tercihi değil. Genç futbolcu da geri dönerek İstanbul'da çalışmalara başlayacak. Teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TOBB Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar! TOGG vurgusu... Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı!
Türk Telekom
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki grup toplantısında önemli açıklamalar
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin iddianamesinde şok detay! Örgütten ayrılmak isteyene ’dekor yapmak’ şifresiyle dayak!
Signal ile Telegram arasında CIA krizi! ABD-Rusya savaşında yeni cephe sosyal medya: Elon Musk yerini aldı
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım rüzgarı! Adaylığını açıklayıp Mourinho sözleriyle gündeme oturdu
Ankara’da hareketli saatler! Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul edecek
Ayten Gökçer’e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Kızı taziyeleri kabul etti: Bütün sevenlerinden ricam...
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Kumpasta yeni bomba: 280 kişiyi gizlice takibe aldıkları ortaya çıktı! Üst düzey siyasiler ve gazeteciler listede!
Başkan Erdoğan’dan Hamas çıkışı: Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunmasını yapıyorlar | Katil İsrail’e sert sözler
Karanlık komplonun finans ayağı! Ayhan Bora Kaplan’ın kayyum atanan şirketleri ve 6 faal eğlence mekanı... MASAK didik didik arıyor
SON DAKİKA