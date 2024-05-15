ÖZEL - Son dakika haberi! Galatasaray’da iki futbolcu ayrılıyor

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI
Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Sarı kırmızılılarda gelecek oyunculardan çok gidecek isimler yazın şeklini belirleyecek gibi gözüküyor. Zira bazı oyuncuların takımdan ayrılmaları konusunda güçlükler yaşanabilir. Yüksek kontratlar, talip çıkmaması gibi sorunlar farklı senaryoları da beraberinde getirebilir.
KİRALIKLARA VEDA
Bu sezon şampiyonluğa ulaşmasına rağmen kiralık oyuncularından istediği verimi çok da alamayan Galatasaray'da Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius ile yollar ayrılacak. Üç futbolcu ile devam edilmeme kararı aldı. Her ne kadar Brezilyalı santrafor süre bulduğu dönemde goller atıp kendisini kanıtlasa da teknik heyet ve yönetim çok daha üst düzey bir isim alabilmek amacında. Aurier ve Ndombele ise performanslarının yetersiz olması nedeniyle gönderilecek.
KONTENJAN ERİTİLECEK
Galatasaray'da kiralıkların haricinde bonservisiyle gönderilmesi planlanan isimler mevcut. Wilfried Zaha ve Sertgio Oliveira için talipler bekleniyor. Nicolo Zanioloda da durum aynıydı ancak yaşadığı sakatlık, süreci bir nebze de olsa sekteye uğrattı. Tete de yine makul bonservis gelmesi halinde gönderilecekler listesinde bulunuyor.
HEDEF KONTENJAN İÇİN YER AÇMAK
Galatasaray'ın sezon başında kiraladığı ve sezon sonunda kulübe dönecek 4 futbolcu bulunuyor. Buna göre Yusuf Demir, Alexandru Cicaldau, Mathias Ross ve Leu Dubois Florya'da antrenmanlara başlayacak. Haklarındaki durum ise şimdiden merak konusu oldu. Çünkü yabancı sınırı nedeniyle kulübün sorun yaşamaması adına uğraş veriliyor. İki isim ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Alexandru Cicaldau'nun menajeri Takvim.com.tr'ye konuştu. Mathias Ross konusunda NEC Nijmegen'in tavrı belli oldu.
DÖNECEK FUTBOLCULARA KULÜP ARANIYOR
2021-2022 sezonunda Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon euroya alınan ancak performansıyla herkesi hayal kırıklığına uğratan Alexandru Cicaldau, geride kalan yaz Konyaspoır'a kiralanmıştı. Romen futbolcu yeşil beyazlı ekipte çıktığı 32 karşılaşmada 1 gol atıp 2 de asist yaparak 2115 dakika sahada kaldı. Mayıs ayında kiralandığı Anadolu temsilcisiyle kontratı bitecek. Ardından da İstanbul'un yolunu tutarak kulübüne katılacak. 26 yaşındaki orta sahanın menajeri, Takvim'e yaptığı açıklamada; "Sezon sonu yönetimle masaya oturup konuşacağız. Alexandru takımdan ayrılacak. Şimdilik kiralık mı olur bonservisiyle mi bilmiyorum. Teklifler geldikçe değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.